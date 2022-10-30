Öğretmenlerden eylem kararı! 1 Kasım 2022 Salı günü okullar tatil mi? 1 Kasım günü ilk derse katılmayacaklar!







“EYLEM KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ”







“BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATILMALI”

1 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yer alan haberlere göre, yetersiz öğretmen meslek kanununa tepkiler tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Eğitim-Bir-Sen, görev yapan öğretmenlerin 1 Kasım'da ilk derslere girmemelerini söyleyerek, öğretmen meslek kanununda değişiklik ve düzenleme yapılmasını talep eden Türkiye genelinde ortak bir basın açıklaması yayınladı.Buna göre öğretmenler 1 Kasım günü ilk derse gelmiyor. Ayrıca öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunu araştırıyor.Konuyla alakalı yapılan açıklamalar şu şekilde: “Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız”“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapsamının genişletilmesi, başta kariyer basamakları olmak üzere, sorunlu yönlerinin giderilmesi; yıllardır çözüm bekleyen kariyer basamakları sorununa çözüm olmak üzere getirilmiş bir kanunun, eksiklik ve hatalı ön kabullerle malul yeni bir sorun kaynağı haline gelmesini önleyecektir. Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe başlamalarını sağlayacaktır”Konuyla alakalı resmi olarak açıklamalar yapılmadı.