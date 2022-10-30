EĞİTİM
30 Ekim 2022 - 21:20

Öğretmenlerden eylem kararı! 1 Kasım 2022 Salı günü okullar tatil mi? 1 Kasım günü ilk derse katılmayacaklar!

Son gelen haberlere göre sendika harekete geçme kararı aldı. Sonuç olarak Eğitim-Bir-Sen, 1 Kasım'da Şubat ayında yürürlüğe giren Öğretmen Meslek Kanununu, öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme gereklerini karşılayacak şekilde düzenlemeye yönelik adımlar atmaya karar verdi. Sonra 1 Kasım'da öğretmenler ilk derse gelmeyecek. 1 Kasım Salı okul tatili mi? Sorusu büyük bir merak içerisinde pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlanmış durumda. Bu sorunun cevabına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EĞİTİM
30 Ekim 2022 - 21:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Öğretmenlerden eylem kararı! 1 Kasım 2022 Salı günü okullar tatil mi? 1 Kasım günü ilk derse katılmayacaklar!


Yer alan haberlere göre, yetersiz öğretmen meslek kanununa tepkiler tüm hızıyla devam ediyor. Ancak Eğitim-Bir-Sen, görev yapan öğretmenlerin 1 Kasım'da ilk derslere girmemelerini söyleyerek, öğretmen meslek kanununda değişiklik ve düzenleme yapılmasını talep eden Türkiye genelinde ortak bir basın açıklaması yayınladı.

Buna göre öğretmenler 1 Kasım günü ilk derse gelmiyor. Ayrıca öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunu araştırıyor.

“EYLEM KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ”



Konuyla alakalı yapılan açıklamalar şu şekilde:

“Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız”

“BEKLENTİLER DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATILMALI”

“Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun kapsamının genişletilmesi, başta kariyer basamakları olmak üzere, sorunlu yönlerinin giderilmesi; yıllardır çözüm bekleyen kariyer basamakları sorununa çözüm olmak üzere getirilmiş bir kanunun, eksiklik ve hatalı ön kabullerle malul yeni bir sorun kaynağı haline gelmesini önleyecektir. Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır. Beklentiler doğrultusunda atılacak hızlı adımlar, eğitim çalışanlarının yüksek motivasyonla işe başlamalarını sağlayacaktır”

1 KASIM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konuyla alakalı resmi olarak açıklamalar yapılmadı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime alınıyor!
Anne ve babalar dikkat! 2023'te 5 yaşındaki çocuklar zorunlu eğitime alınıyor!
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form açıldı! e-Devlet üzerinden başvuran öğrencilere aylık ödeme yapılıyor
Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form açıldı! e-Devlet üzerinden başvuran öğrencilere aylık ödeme yapılıyor
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!
KYK öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinerek ödenecek!
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
Ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İlk tatil ne zaman başlıyor, okul ne zaman kapanacak? 2022-2023 okul tatil günleri kararlaştırıldı!
Son Haberler
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan bankalar ve borç kapatma kredisi kullanımı
Borç kapatma kredisi nedir, nasıl kullanılır? Borç transferi yapan...
Forex Nedir?
Forex Nedir?
THY bilet no sorgulama ve öğrenme işlemleri
THY bilet no sorgulama ve öğrenme işlemleri
Konya TOKİ konut kura çekiliş tarihleri 2022
Konya TOKİ konut kura çekiliş tarihleri 2022
İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor...
Papara hesap kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralama cezası 2023
Papara hesap kiralamak yasak mı? Papara hesap kiralama cezası 2023
Deniz Demir kovuldu mu? TRT haber spikeri Deniz Demir ne dedi? O sözleri gündem olmuştu... Üzücü haber geldi
Deniz Demir kovuldu mu? TRT haber spikeri Deniz Demir ne dedi? O sözleri...
Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü? Taha Baran Özbek diziden ayrılacak mı?
Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek...
Togg şarj süresi ne kadar, kaç saatte biter? TOGG şarjla kaç km yol yapıyor, kaç dakikada şarj oluyor?
Togg şarj süresi ne kadar, kaç saatte biter? TOGG şarjla kaç km yol...
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek
Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Bankkart sahibi olanlara hediye edilecek...
Rusya'dan tahıl koridoru kararı: Rusya tahıl koridorundan neden çekildi, ne olacak?
Rusya'dan tahıl koridoru kararı: Rusya tahıl koridorundan neden çekildi,...
EYT için 9000 gün prim mi isteniyor? Kimler EYTli olacak? EYT hakkındaki detaylar açıklandı
EYT için 9000 gün prim mi isteniyor? Kimler EYTli olacak? EYT hakkındaki...
Pasaport nereden ve nasıl yenilenir? 2023 pasaport yenileme ücreti
Pasaport nereden ve nasıl yenilenir? 2023 pasaport yenileme ücreti
﻿Meral Akşener'den Bağımsız Türkiye Partisi'ne ziyaret! Akşener ve Hüseyin Baş buluşmasından görüntüler
﻿Meral Akşener'den Bağımsız Türkiye Partisi'ne ziyaret! Akşener...
Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı
Kış saati uygulamasına geçiş başladı! Saatler 1 saat geri alındı