EĞİTİM
10 Eylül 2022 - 19:53

Öğretmenlere 2 yeni sınav görevi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenler zaman zaman çeşitli sınavlarda görevli olarak yer alıyor. Peki öğretmenlerin görev yapabileceği sınavlar hangileri? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
10 Eylül 2022 - 19:53
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Öğretmenlere 2 yeni sınav görevi


Öğretmenler sık sık Milli Eğitim ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olarak yer alabiliyor. Peki öğretmenlerin önümüzde görev yapabileceği hangi sınavlar kaldı? Öğretmenler hangi sınavlarda görevli olabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin görevli olacakları sınavlar

Öğretmenlerin 2022 senesi içerisinde görev alabilecekleri sınavlar şu şekilde;



14 Eylül 2022 tarihinde saat sabah 10.00'da başvuruları başlayacak olan ve 2 Kasım 2022 saat 10.15'de düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumunda görev alınabilecek. Sınav 2 Kasım günü sabah saat 10.15 tarihinde başlayacak.

Diğer görev alınabilecek sınav için yine 14 Eylül tarihi saat sabah 10.00'da başvurular başlayacak ve öğretmenler Kamu Personeli Seçme Sınavı öğleden sonraki oturumunda da görev alabilecek. Sınav 2 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45'de yapılacak.

Öğretmenlerin Görev Alacakları Sınav ve Ücretleri

Öğretmenler hangi sınavlarda görev alabilir

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapanlar ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev alabilmektedir. Sınavlara ÖSYM GİS üzerinden giriş yaparak görevli olmak için başvuru yapılabilmektedir. Sisteme girdikten sonra görev yapılmak istenen sınav ve görev yeri tercihi belirlenir. Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda da görev yapabilmektedir. Sınavlara görevli olarak katılmak için MEBBİS sistemine giriş yapıldıktan sonra Sınav Görev İstekleri seçeneği seçilerek görev yapılmak istenen sınav seçildikten sonra başvuru yapılır. Öğretmenler Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin açık öğretim sınavlarında da görevli olarak yer alabilmektedir. Sınavlara görevli olarak katılmak için AÖFGİS sisteminden başvuru yapılır. Bu sisteme kayıt olmak için bağlı bulunan okul idaresine talep oluşturulabilir. 

Öğretmen sınav görevi ücretleri

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görevli olarak yer alan öğretmenlerin alacakları ücretler şu şekilde;

Bina sınav sorumlusu 595 TL

Bina sınav sorumlu yardımcısı 396 TL

Bina yöneticisi 396 TL

Bina yönetici yardımcısı 317 TL

Salon başkanı 317 TL

Gözetmen 277 TL

Yedek gözetmen 238 TL

Yardımcı engelli gözetmen 396 TL ödeme almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda görev alan öğretmenlerin ücretleri şu şekilde;

Bina yöneticisi 377 TL

Bina yönetici yardımcısı 337 TL

Salon başkanı 327 TL

Gözetmen 317 TL

Yedek gözetmen 238 TL

Engelli gözetmen 397 TL

E-sınav başkanı 258 TL

E-sınav gözetmen 238 TL

E-sınav izleme sorumlusu 298 TL ödeme almaktadır.

Açık öğretim sınavlarında görev alan öğretmenlerin alacakları ücret şu şekilde;

Bina sınav sorumlusu 280 TL

Bina yöneticisi 230 TL

Salon başkanı 200 TL

Gözetmen 170 TL

Açık lise sınavlarında görev alan öğretmenlerin alacakları ücret ise şu şekilde;

Sınav gözetmeni 317 TL

Yedek gözetmen 238 TL

Salon başkanı 327 TL ödeme almaktadır. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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