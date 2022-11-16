EĞİTİM
16 Kasım 2022 - 03:01

Öğretmenlere 3 oturumluk yeni sınav görevi! Başvurular başladı acele edin

Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenecek üç oturumluk sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. İşte, öğretmenlerin yeni sınav göreviyle ilgili tüm detaylar...

EĞİTİM
16 Kasım 2022 - 03:01
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Öğretmenlere 3 oturumluk yeni sınav görevi! Başvurular başladı acele edin


Atatürk Üniversitesi üç oturumdan oluşacak yeni bir sınav düzenliyor. Düzenlenen sınavda görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı.

Sınavda görev almak isteyen öğretmenlerin başvuru işlemleri için son tarih 16 Kasım olarak belirlendi.



 öğretmenlere sınav görevi

ÖĞRETMENLERE YENİ GÖREV!

Atatürk Üniversitesi, düzenleyeceği üç oturumluk sınav için öğretmenlere görev talep ekranını açtı. Atatürk Üniversitesi'nde 2022-2023 Güz Dönemi Ara Sınavı kapsamında üç oturumdan oluşan sınav düzenlenecek. Söz konusu sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenlerin 16 Kasım'a kadar görevli taleplerini iletmesi gerekiyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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