Atatürk Üniversitesi üç oturumdan oluşacak yeni bir sınav düzenliyor. Düzenlenen sınavda görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Sınavda görev almak isteyen öğretmenlerin başvuru işlemleri için son tarih 16 Kasım olarak belirlendi.
EĞİTİM
16 Kasım 2022 - 03:01
Öğretmenlere 3 oturumluk yeni sınav görevi! Başvurular başladı acele edin
Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenecek üç oturumluk sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. İşte, öğretmenlerin yeni sınav göreviyle ilgili tüm detaylar...
EĞİTİM
16 Kasım 2022 - 03:01
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