Öğretmenlere 3 oturumluk yeni sınav görevi! Başvurular başladı acele edin













ÖĞRETMENLERE YENİ GÖREV!

Atatürk Üniversitesi üç oturumdan oluşacak yeni bir sınav düzenliyor. Düzenlenen sınavda görev almak isteyen öğretmenler için başvuru süreci başladı. Sınavda görev almak isteyen öğretmenlerin başvuru işlemleri için son tarih 16 Kasım olarak belirlendi.Atatürk Üniversitesi, düzenleyeceği üç oturumluk sınav için öğretmenlere görev talep ekranını açtı. Atatürk Üniversitesi'nde 2022-2023 Güz Dönemi Ara Sınavı kapsamında üç oturumdan oluşan sınav düzenlenecek. Söz konusu sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenlerin 16 Kasım'a kadar görevli taleplerini iletmesi gerekiyor.