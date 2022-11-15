EĞİTİM
15 Kasım 2022 - 23:44

Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi

Öğretmenlere 3 Oturum Yeni Sınav Görevi! GÜNCEL Ücretleri! TIKLA-BAŞVUR

EĞİTİM
15 Kasım 2022 - 23:44
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Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi


Öğretmenlerin görev alabileceği sınav oturumları için 3 yeni oturum açıklandı ve bu oturumlara ait başvurular alınmaya başladı.

Atatürk Üniversitesine 2022-2023 Güz Dönemi ara sınavına ait zamanlamaların belli olmasıyla birlikte 3 oturuma ait sınav göre isteği ekranları öğretmenlerin başvurusuna açıldı. Sınavlarda görev almak isteyenler, görev taleplerin 16 Kasım 2022 tarihine kadar ilgili ekranlardan başvurarak iletebilecek.



Güz dönemine ait sınavlar 26-27 kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor olacak.  Bu doğrultuda;

1. Oturum 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:30

2. Oturum 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:00

3. Oturum 27 Kasım 2022 Pazar 15:00 saatlerinde sınavlar gerçekleştiriliyor olacak.

öğretmenlere sınav görevi

Sınav görev ücretleri 

Temmuz itibariyle yapılan güncellemelere göre salon başkanı görevinde bulunanlar 340 TL ödeme alırken , gözetmen pozisyonunda sınavlarda görev alan öğretmenler 300 TL ödeme almaktadır. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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