Öğretmenlere 3 yeni sınav görevi













Öğretmenlerin görev alabileceği sınav oturumları için 3 yeni oturum açıklandı ve bu oturumlara ait başvurular alınmaya başladı. Atatürk Üniversitesine 2022-2023 Güz Dönemi ara sınavına ait zamanlamaların belli olmasıyla birlikte 3 oturuma ait sınav göre isteği ekranları öğretmenlerin başvurusuna açıldı. Sınavlarda görev almak isteyenler, görev taleplerin 16 Kasım 2022 tarihine kadar ilgili ekranlardan başvurarak iletebilecek.Güz dönemine ait sınavlar 26-27 kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor olacak. Bu doğrultuda; 1. Oturum 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:30 2. Oturum 26 Kasım 2022 Cumartesi 14:00 3. Oturum 27 Kasım 2022 Pazar 15:00 saatlerinde sınavlar gerçekleştiriliyor olacak.Temmuz itibariyle yapılan güncellemelere göre salon başkanı görevinde bulunanlar 340 TL ödeme alırken , gözetmen pozisyonunda sınavlarda görev alan öğretmenler 300 TL ödeme almaktadır.