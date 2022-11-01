YAŞAM
01 Kasım 2022 - 16:10

Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT'ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar

24 Nisan 2022 Pazartesi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak mı? 24 Nisan okullar açık mı? Devlet görevlilerine, Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? Bankalar, PTT’ler 24 Nisan'da mı açık mı, memurlar tatil mi? Soruları pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Konuyla ilgili daha fazla detaya sahip olmak ve sorulara yanıt bulmak için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 16:10
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Öğretmenlere, devlet çalışanlarına 24 Nisan tatil mi? 24 Nisan'da bankalar, PTT’ler açık mı, memurlar tatil mi? 24 Nisan'da açık olan kurumlar


Ülkemiz her yıl 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaktadır. Okullar genellikle 23 Nisan'da kapatıldı ve yetkililer idari izne çıkarılır. Önceki yıllarda 23 Nisan iş günüydü. Ama bu yıl pazartesiye denk geliyor. İlk iş günü önümüzdeki 24 Nisan Pazartesi Bu nedenle öğrenciler, memurlar ve diğer çalışanlar 24 Nisan 2023'ün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

24 NİSAN 2023 RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu bayramın aynı zamanda dünyada çocuklara verilen ilk bayram olduğu da bilinmektedir. Aynı zamanda her yıl okullarda ve stadyumlarda düzenlenen etkinliklerle çocuklara bu günün anlamı ve önemi hatırlatılmaktadır. Bu törenlerden bıkan çocuklarımız için Milli Eğitim Bakanlığı her yıl 23 Nisan'ı tatil ilan ederek öğretmenleri idari izne çıkardı. Aynı şekilde memurlar ve diğer kamu çalışanları da o gün tatildeydi. Ancak bu yıl resmi tatil Pazar gününe denk geldiği için öğretmenler ve memurlar, 24 Nisan gününün tatil olup olmadığını ve okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl olduğu gibi 23 Nisan 2022 Pazar günü kutlanacak. Ancak 24 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olmayacak. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının tatil yapılmamakta ve memurlar normal çalışma saatlerinde bu kurumlarda kalmaktadır.

24 NİSAN 2023 BANKALAR VE PTT AÇIK MI?

Tüm kamu ve özel bankalar 24 Nisan 2022 Pazartesi günü açıktır. PTT'de de açık. Noterler, eczaneler, hastaneler, sağlık ocakları, belediyeler ve diğer kurumlar açık olacak.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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