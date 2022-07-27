Finans
27 Temmuz 2022 - 12:21

Öğretmenlere dudak uçuklatan banka promosyonu! 20 bin 880 TL tek seferde ödenecek

Manisa Alaşehir'de görev yapan öğretmenlere tek seferde 20 bin 880 TL banka promosyonu ödemesi yapılacak. Nakit olarak sağlanacak ödeme ise 15 Eylül tarihinde başlayacak.

Finans
27 Temmuz 2022 - 12:21
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Öğretmenlere dudak uçuklatan banka promosyonu! 20 bin 880 TL tek seferde ödenecek
Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bünyesinde görevli öğretmenler ve personeller ile ilgili bankalarla anlaşma işlemleri başlatıldı. Başlatılan bu anlaşma kapsamında 36 ay maaş taahhüdü veren öğretmen ve personellere tek seferde promosyon ödeneği çıkarılması sağlandı.

Öğretmenlere 20 bin 880 TL promosyon

En yüksek promosyon veren banka ihale usulü belirlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı toplamda bin 300 personel 580 TL olmak üzere 36 ayda toplamda verilecek olan 20 bin 880 TL promosyon ücretini tek bir kerede alacaklar.

Milli Eğitim Müdürlüğü, kapalı zarf ve daha sonrasında teklifi artırma usulüyle gerçekleştirdiği toplantıda ihaleye giren ve yüksek promosyon bedeli veren bankayla anlaşma şartlarını değerlendirdi. Bu kapsamda ihaleyi kazanan banka, 15 Eylül tarihi itibariyle 36 ay süre boyunca maaşını ve ek ders ücretinin yanı sıra harcırah gibi ödeneklerini de bankadan alacak olan öğretmen ve personellere kişi başı aylık 580 TL olmak üzere toplam tutar olan 20 bin 880 TL'yi tek bir seferde nakit olarak alacaklar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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