Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bünyesinde görevli öğretmenler ve personeller ile ilgili bankalarla anlaşma işlemleri başlatıldı. Başlatılan bu anlaşma kapsamında 36 ay maaş taahhüdü veren öğretmen ve personellere tek seferde promosyon ödeneği çıkarılması sağlandı.
Finans
27 Temmuz 2022 - 12:21
Öğretmenlere dudak uçuklatan banka promosyonu! 20 bin 880 TL tek seferde ödenecek
Manisa Alaşehir'de görev yapan öğretmenlere tek seferde 20 bin 880 TL banka promosyonu ödemesi yapılacak. Nakit olarak sağlanacak ödeme ise 15 Eylül tarihinde başlayacak.
Finans
27 Temmuz 2022 - 12:21