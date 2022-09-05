Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2022-2023 Öğretmenlere kırtasiye yardımı ödeme miktarı ve eğitim ödeneği tarihleri







Eğitim Ödeneği Ne Zaman Yatar?







Eğitim ödeneği olarak da bilinen kırtasiye yardımı, öğretmenlere her yılın başında ödenir. Okul başlamadan hemen ödeneğin alındığı tarihte maaş hesabına yatabilmektedir. Ayrıca 12 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretim yılına hazırlık ve öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneği konusuna da yer verilecek.Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere bu yıl yeni eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Ancak resmi açıklama önümüzdeki günlerde yönetim tarafından açıklanacak. 12 Eylül günü eğitim öğretim yılının başlaması için hazırlıklar başlayacak ve öğretmenlere ödenecek hazırlık ödeneği de görüşülecek.6. dönem toplu iş sözleşmesinde imzalanan sözleşmeye göre 2022 eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği 1.325 Türk Lirası 2023 yılında 1.400 Türk Lirasına yükseltilmişti. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesi kapsamında hazırlık ödeneği, öğretmen unvanına sahip olup okullarda aktif olarak öğretmenlik yapanlara (ilkokul ve ilköğretim okullarının müdürleri ve yardımcıları, çalışan öğretmenler dahil, idareci, eğitim uzmanı) verilen tutardır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında öğretmenler, eğitim-öğretim yılı için hazırlık ödeneklerine her sene %2,5 oranında zam yapılmaktadır.