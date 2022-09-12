Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri







Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak?







Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği hakkında araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere sağlanacak ödenek hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Bununla birlikte milyonlarca öğretmen bekleyişi geçerken hangi tarihlerde ödemelerin yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? Eğitim ödeneği hangi tarihler arasında yatırılacak? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu ödenek ödemeleri öğretmenler tarafından araştırılıyor. 2020-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında öğretmenlere yapılacak olan ödemeler 12 Eylül tarihi itibarıyla yapılmaya başlanacak. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, 2022 yılı içerisinde 1325 TL olarak ödeme yapılırken 2023 yılına geçirmesi ile birlikte bu tutar 1400 TL olarak yükselecek.