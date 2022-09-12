Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği hakkında araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere sağlanacak ödenek hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Bununla birlikte milyonlarca öğretmen bekleyişi geçerken hangi tarihlerde ödemelerin yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? Eğitim ödeneği hangi tarihler arasında yatırılacak? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:19
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitim ödeneği hakkında araştırmalar mı kazandı. Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacağını merak eden öğretmenler konu hakkındaki tüm detayları merak ediyor. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? Eğitim ödeneği hangi tarihler arasında yatırılacak? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:19
EDİTOR
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