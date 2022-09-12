EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:19

Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan eğitim ödeneği hakkında araştırmalar mı kazandı. Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacağını merak eden öğretmenler konu hakkındaki tüm detayları merak ediyor. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? Eğitim ödeneği hangi tarihler arasında yatırılacak? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 14:19
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Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim ödeneği ödeme tarihleri


Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere sağlanan eğitim ödeneği hakkında araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere sağlanacak ödenek hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Bununla birlikte milyonlarca öğretmen bekleyişi geçerken hangi tarihlerde ödemelerin yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak? Eğitim ödeneği hangi tarihler arasında yatırılacak? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu ödenek ödemeleri öğretmenler tarafından araştırılıyor. 2020-2023 eğitim öğretim yılı kapsamında öğretmenlere yapılacak olan ödemeler 12 Eylül tarihi itibarıyla yapılmaya başlanacak. 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, 2022 yılı içerisinde 1325 TL olarak ödeme yapılırken 2023 yılına geçirmesi ile birlikte bu tutar 1400 TL olarak yükselecek. 



Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacak

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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