EĞİTİM
04 Şubat 2022 - 09:09

Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi

Öğretmenler için yıllardır dillerde olan Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20’den yüzde 60’a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40’tan yüzde 120’ye çıkarılacağı bilgi edinildi.

EĞİTİM
04 Şubat 2022 - 09:09
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Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM'de kabul edildi
AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasıyla gelen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiği bilgisi edinildi. Yapılan teklif ile birlikte öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri artık düzenleniyor.




Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre Öğretmenlik mesleği üç kariyer basamağına ayrılacak.



Öncelikle aday öğretmen olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumunda mezun olma, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı tüm öğretmen adayları için aranacak. Aday öğretmenler için alınan bir diğer karar ise aday öğretmenlik süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ifadeleri yer aldı. Aday olan öğretmenler adaylık süreçlerinin sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafınca yapılacak olan değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.
Aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler uzman öğretmen sınavı  için yapılacak olan yazılı sınava başvuru yapacaklar. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler ise başarılı sayılarak uzman öğretmen sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda başöğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan başöğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar. Başöğretmenlik unvanını almaya hak kazanacaklar.
Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen ve  doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkarılıyor.
Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hükümlerin ise 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği aktarıldı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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