Öğretmenlerin Temmuz ayı zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? Temmuz 2022 öğretmen ek ders ücretleri







Temmuz ayı öğretmen ek ders ücretleri







2022 yılının 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memurların Temmuz ayında zamlı olarak maaş miktarları da belli oldu. Öğretmenler ise merakla Temmuz ayında ek ders ücretlerinin zamlı halini araştırmaya başladı. Peki Temmuz ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Temmuz ayı ek ders ücretleri ne kadar zamlandı? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Haziran ayının enflasyon oranının %41.84 olarak belirlenmesinin ardından memurların zamlı maaşları 8 Temmuz itibariyle hesaplara yatacak.Öğretmenlerin zamlı olan ek ders ücretleri ise Temmuz ayında hesaplarda olacak. Ek ders ücretleri 46.75 TL olarak belirlendi.