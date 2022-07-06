EĞİTİM
06 Temmuz 2022 - 12:57

Öğretmenlerin Temmuz ayı zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? Temmuz 2022 öğretmen ek ders ücretleri

Yakın zamanda zamlı maaşların duyurulmasının ardından gözler öğretmenlerin ek ders ücretlerine çevrildi. Peki öğretmenlerin Temmuz ayı ek ders ücretleri ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
06 Temmuz 2022 - 12:57
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Öğretmenlerin Temmuz ayı zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? Temmuz 2022 öğretmen ek ders ücretleri


2022 yılının 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memurların Temmuz ayında zamlı olarak maaş miktarları da belli oldu. Öğretmenler ise merakla Temmuz ayında ek ders ücretlerinin zamlı halini araştırmaya başladı. Peki Temmuz ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak? Temmuz ayı ek ders ücretleri ne kadar zamlandı? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Temmuz ayı öğretmen ek ders ücretleri

Haziran ayının enflasyon oranının %41.84 olarak belirlenmesinin ardından memurların zamlı maaşları 8 Temmuz itibariyle hesaplara yatacak. 



Temmuz Ayı Zamlı Ek Ders Ücretleri

Öğretmenlerin zamlı olan ek ders ücretleri ise Temmuz ayında hesaplarda olacak. Ek ders ücretleri 46.75 TL olarak belirlendi. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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