Öğretmenlik için sağlık raporu gerekiyor mu? Öğretmenlik sağlık raporu nasıl ve nereden alınır? Sağlık raporu alınabilecek yerler

Kutsal mesleklerden olan öğretmenlik Türkiye'de eğitime önem verildiğini gösterirken atama bekleyen binlerce öğretmen olduğu da bilinmektedir. KPSS şartı aranan ve atamaların bu puanlara göre yapılması birçok kişiyi zorlasada her geçe yıl atamalar biraz daha artmaktadır. Öğretmenlik mesleğine başlamadan önce yerine getirilmesi gereken durumlardan birisi de sağlık raporu alma işlemidir. Öğretmenler sağlık raporunu nasıl ve nereden alır? İşte detaylar haberimizde yer almaktadır ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK RAPORU ALMA İŞLEMLERİ Öğretmen mesleğine adım atacak herkesten MEB tarafından sağlık raporu istenmektedir. Rapor da kişinin mesleğini yapmasına engel bir durumun olmamasına ilişkin bilgi yer alması gerekir. Bu rapor ise yalnızca tam teşekkürlü bir hastaneden alınması gerekir. Aynı zamanda aile hekimlerinde de öğretmenler için sağlık raporu alınabilir. MEB tarafından şart koşulan bu rapor kişilerin mesleğe başlamasından öncen gerekli belgelerden olurken öğretmenlerde tartışma yaratan bir konu olsa da MEB bu durumu uygun görmektedir. Hastaneden alınan bu rapor için 150 - 200 TL ücret ödenmesi gerekebilir. Fakat bazı devlet hastanelerinde bu durum ücretsiz olarak alınabilir.