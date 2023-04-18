"Oğuzhan Galaya gitti, Demet evi boşalttı" iddiası













"DEMET ÖZDEMİR OĞUZHAN KOÇ GALADAYKEN EVİ BOŞALTTI" İDDİASI

28 Ağustos 2022'de ihtişamlı bir düğünle dünya evine giren ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerine nazar değdi. 26 Şubat’ta 31. yaşını kutlayan Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına yüklü miktarda bağış toplamıştı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle parti yapmak istemeyen oyuncu Demet Özdemir’e yakın arkadaşları küçük bir kutlama düzenlemişti.Arkadaşlarının evinde gerçekleşen kutlamada Oğuzhan Koç'un, Demet Özdemir'i üzecek davranışlarda bulunduğu o dönem çok gündeme gelmişti...Aralarındaki tartışmaların büyümesi üzerine Özdemir, eşi ile birlikte eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın evine gitmişti.Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişman olan Oğuzhan Koç, ellerinde çiçeklerle eşinin dizi setine giderek özür dilemiş, bu davranışı karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüştü. Ancak güzel günler uzun sürmedi ve ikilinin arasında tekrar bir gerilim olmasıyla araları açıldı. Demet Özdemir'in bu tartışmanın ardından bir kez daha evini terk ettiği ve boşanmaya da bu süreçte karar verdiği belirtiliyor.Gündem olan ayrılık haberlerinden sonra Demet Özdemir instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanacakları iddiasını doğrulamıştı. Oğuzhan Koç da aynı paylaşımı yaparak, iddialara noktayı koydu. Ancak yaşanan bu sürecin ardından ortaya yeni bir iddia daha atıldı.Rüya gibi bir düğünle evlenen çifte yaklaşık 2 milyon TL'lik takı takıldığı söylenlentileri, ikilinin mal paylaşımını nasıl yapacağı konusunda merak uyandırdı. Çift ile ilgili şaşırtan iddia 2. Sayfa tarafından paylaşıldı. İddiaya göre, Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç yeni filmi Özür Dilerim'in galasındayken eve habersiz giderek eşyalarını topladı. Oyuncu Demet Özdemir, çıkan bu iddialara ise henüz bir cevap vermedi.