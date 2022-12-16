MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:02

Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını yeniden açtı

Yakın zamanda nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir’in bitmeyen harcamaları duyanları şaşkınlığa uğratıyor…

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:02
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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını yeniden açtı


Şarkıcı Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yakın zamanda nikah masasın oturmuş aşklarını resmiyete dökmüştü. Alınan hediyeler ve yapılan masraflar dudak uçuklatıyordu. Ünlü çiftin düğün sonrası şarkıcı Koç’un Levent’te ki ultra lüks evinde kalmaya karar vermişlerdi. Çift evin dekorasyonunu yenilemek için kesenin ağzını yeniden açtı. Güzel oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımı görenleri hayran bıraktı. Demet Özdemir

İlk kez görüldü 



Güzel oyuncu Demet Özdemir’in paylaşımında evi ilk kez görüldü. Evinde ki detaylar 3 milyonluk harcamanın sebebini ortaya koydu. Dekorasyon yenilemek için 3 milyon Tl harcandığı konuşulan evin detayları güzel oyuncu Özdemir’in paylaşımında takipçilerin dikkatlerinden kaçmadı. Ünlü çiftin evlerine yaptıkları harcama sosyal medyada gündem oldu. Demet Özdemir

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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