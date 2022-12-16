Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını yeniden açtı













Şarkıcı Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir yakın zamanda nikah masasın oturmuş aşklarını resmiyete dökmüştü. Alınan hediyeler ve yapılan masraflar dudak uçuklatıyordu. Ünlü çiftin düğün sonrası şarkıcı Koç’un Levent’te ki ultra lüks evinde kalmaya karar vermişlerdi. Çift evin dekorasyonunu yenilemek için kesenin ağzını yeniden açtı. Güzel oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medya paylaşımı görenleri hayran bıraktı.Güzel oyuncu Demet Özdemir’in paylaşımında evi ilk kez görüldü. Evinde ki detaylar 3 milyonluk harcamanın sebebini ortaya koydu. Dekorasyon yenilemek için 3 milyon Tl harcandığı konuşulan evin detayları güzel oyuncu Özdemir’in paylaşımında takipçilerin dikkatlerinden kaçmadı. Ünlü çiftin evlerine yaptıkları harcama sosyal medyada gündem oldu.