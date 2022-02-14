Oğuzhan Koç'tan sevgilisi Demet Özdemir'e romantik evlilik teklifi

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan ve yılbaşında gittikleri Paris dönüşü ayrılık kararı alan ünlü oyuncu Demet Özdemir ile ünlü müzisyen Oğuzhan Koç, ayrılığa daha fazla dayanamamış ve aşklarına kaldıkları yerden devam etmeye başlamışlardı.
İki sevgilinin yeniden birlikte olma haberini duyan hayranları çiftin nikah masasına oturacakları haberiyle büyük sevinç yaşadılar.
14 Şubat sevgililer günü vesilesiyle sevgilisine sürpriz bir evlenme teklifi organizasyonu hazırlayan Oğuzhan Koç, Sakiler Grubunun da şarkılarıyla Demet Özdemir'e evlilik teklifini yaptı. Sevgilisinden 'evet' yanıtı alan Oğuzhan Koç, Sakilerin "Dünyadan Uzak" şarkısı ile sevgilisiyle dans etti.
İki sevgilinin yeniden birlikte olma haberini duyan hayranları çiftin nikah masasına oturacakları haberiyle büyük sevinç yaşadılar.
14 Şubat sevgililer günü vesilesiyle sevgilisine sürpriz bir evlenme teklifi organizasyonu hazırlayan Oğuzhan Koç, Sakiler Grubunun da şarkılarıyla Demet Özdemir'e evlilik teklifini yaptı. Sevgilisinden 'evet' yanıtı alan Oğuzhan Koç, Sakilerin "Dünyadan Uzak" şarkısı ile sevgilisiyle dans etti.