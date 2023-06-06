MAGAZİN
06 Haziran 2023 - 12:44

Oğuzhan Koç uzun aradan sonra geri dönüyor! Yeni şarkısının müjdesini verdi!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Oğuzhan Koç sevenlerine yeni şarkı müjdesini verdi! Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
06 Haziran 2023 - 12:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Oğuzhan Koç uzun aradan sonra geri dönüyor! Yeni şarkısının müjdesini verdi!


Demet Özdemir ile olan evliliği ile son günlerde epey gündemde olan Oğuzhan Koç kariyerinde ilerlemeye devam ediyor. Koç, yeni şarkısının müjdesini takipçileriyle paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OĞUZHAN KOÇ'TAN YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Son dönemlerde özellikle evliliği ile gündemde olan Oğuzhan Koç geçtiğimiz akşam Kıyı Jolly Joker'de sahne aldı. Gecenin en çok konuşulan olayı Oğuzhan Koç'un Brezilyalı hayranının kendisi için ülkeye gelmesi oldu. 



Oğuzhan Koç Yeni Şarkı Müjdesi

38 yaşında olan başarılı müzisyen iki saat sahnede kaldı ve yeni şarkısı için stüdyoda çalışmalarına devam ettiğini ve şarkısının yakın zamanda çıkacağını paylaştı.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ