MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 01:19

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti Budapeşte pozlarını görenin aşık olası geliyor! Sosyal medyada kullanıcılar çiftin pozlarına yorum yağdırdı

Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de ihtişamlı düğün ile nikah masasına oturdu. Demet Özdemir'in beğenilen fotoğrafları sosyal medyada adından söz ettirdi ve çok eleştiri aldı. Özdemir, "Yorumlar beni üzüyor" itirafıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu son olarak Budapeşte'deki pozlarını takipçileriyle paylaştı. Özdemir sosyal medyayı sarstı. Demet Özdemir'den yeni paylaşımlar...

MAGAZİN
12 Eylül 2022 - 01:19
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti Budapeşte pozlarını görenin aşık olası geliyor! Sosyal medyada kullanıcılar çiftin pozlarına yorum yağdırdı


Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir törenle nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'de bir otelde düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Merhum çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisini nikah masasına taşıyan Oyuncu Demet Özdemir, gelinliğiyle eleştiriliyor.



oğuzhan koç demet özdemir

Yorumlara Üzülüyorum

Demet Özdemir de sosyal medyadaki yorumların kendisini etkilediğini söyledi. Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Başlarda çok sinirleniyordum, nihayet başa çıkmayı öğrendim. Takmıyorum diyemem. Bazen üzüldüğüm anlar oluyor. Şahsıma yapılan kırıcı yorumlar bir tarafa, görüp okuyacağımızı bile bile insanların bu denli kötülük kusabilmesi asıl üzüntüm. Nihayetinde herkes kendini yansıtıyor. Yansıyanlar üzücü."

oğuzhan koç demet özdemir

Özdemir, Budapeşte'den pozlarını takipçilerine sundu.

Özdemir geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi.

Özdemir: "Üzülmekten veya kırılmaktan korktuğunuz için duygularınızı saklamayın. Paylaşmadan içinize gömdüğünüz aşkın hiçbir kıymeti yok. Öyle dünyayı kurtaramazsınız, benden söylemesi."

"Tüketim adı altında bahsettiğimiz hiçbir şey, içinde aşkı ve sevgiyi barındırmıyor. Olsa olsa beğeni, etkilenme veya vakit geçirmek olabilir. Galiba merakımız kalmadı. Yitip gitti. Her şey elimizin altında, anında ulaşılabilir durumda.

Bir de yara almaktan korkanlar kulübü var tabii. Üyelerine geçmiş olsun. Üstüne üstlük yetersizlik hissi de eklenince, yaşanan şey aşkın yanına yaklaşamadan basıp gidiyor."

oğuzhan koç demet özdemir

Mükemmel Olmayacak Zaten

Demet Özdemir, düğünden önce vermiş olduğu röportajda evliliğe ilişkin şu şekilde konuştu:

"Kendimizi birey olarak ne kadar tamamlanmış hissetsek de yeni yolculuklara ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte keşfetmek, bu yolculuğun en güzel hali. Oğuzhan ile eğlendiğimiz bir düğünün hayalini kurduk. Yoğun iş temposundan detaylarına çok hâkim değilim. Mükemmel olmalı diye kasmıyoruz. Olmayacak zaten. Her şey bunu kabul etmekle başlıyor. Zaten gelinlik ve damatlık içerisinde ne kadar konforlu hissedilebilir ki?"

oğuzhan koç demet özdemir

Karşılıklı İltifatlar

Özdemir, yatakta gelinlikle kameraya poz verdi. Gelin Özdemir'in yeni karelerine çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir'in ardından eşi Oğuzhan Koç da nişanlısıyla çekildiği pozları paylaştı. Eşi Demet Özdemir, Koç'un bu hareketine kayıtsız kalmadı. Yeni evliler birbirlerine iltifatlar yağdırdı.

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un paylaşımına "Kocam" yazdı. Oğuzhan Koç, "Eşim" yanıtını verdi.

Yeni evli bir çift artık evlilik yorgunluğundan kurtuluyor. Özdemir ve Koç çifti balayı karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

İkili geçtiğimiz günlerde yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir'in balayında çok beğendiği bikini ve mayoyla çekilmiş fotoğrafları beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan geçtiğimiz Haziran ayında sade bir törenle nişanlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'de bir otelde düzenlenen nikah töreniyle evliliğe adım attı. Çiftin düğününe birçok ünlü isim katıldı.

Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut, Oğuzhan Koç'un şahidi Acun Ilıcalı oldu.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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