Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evliliği kısa sürdü! O fotoğraf karesi büyük aşkı bitirdi: Sosyal medyada paylaşıldı







DEMET-OĞUZHAN EVLİLİĞİNİN BİTTİĞİNİN FOTOĞRAFI







Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti yaklaşık bir buçuk yıldır evli ve evliliklerinde son dönemde krizler yaşandığı iddiaları gündemde. Boşanma iddiaları da sık sık konuşuluyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde bu iddiaları yalanlasa da Demet Özdemir'in yaptığı bir paylaşım boşanma iddialarını doğrular nitelikte. İşte o fotoğraf...Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un evliliklerinde sorun olduğu söylentileri uzun süredir magazin dünyasında konuşuluyordu. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları yalanladılar. Demet Özdemir, katıldığı bir davette alyansını çıkardığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte boşanma haberleri yeniden gündeme geldi. Öte yandan, çiftin ilişkilerindeki durum hakkında kesin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri hakkında dedikodular devam ediyor.Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin evliliklerindeki krizi aşmak için çift terapisine başvurdukları iddiası bugün gündeme geldi. İddialara göre çift, kendi başlarına sorunlarını çözemeyince yardım almak için bir çift terapisi uzmanına başvurdu. Çiftin krizi çözmek için her türlü yolu denediği de iddialar arasında yer aldı.