MAGAZİN
07 Nisan 2023 - 17:45

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evliliği kısa sürdü! O fotoğraf karesi büyük aşkı bitirdi: Sosyal medyada paylaşıldı

Geçtiğimiz yıl rüya gibi bir düğünle dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğinde Kara Bulutlar dolaşıyor. Çiftin evliliğini bitiren o fotoğraf gün yüzüne çıktı.

MAGAZİN
07 Nisan 2023 - 17:45
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evliliği kısa sürdü! O fotoğraf karesi büyük aşkı bitirdi: Sosyal medyada paylaşıldı
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti yaklaşık bir buçuk yıldır evli ve evliliklerinde son dönemde krizler yaşandığı iddiaları gündemde. Boşanma iddiaları da sık sık konuşuluyor. Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde bu iddiaları yalanlasa da Demet Özdemir'in yaptığı bir paylaşım boşanma iddialarını doğrular nitelikte. İşte o fotoğraf...

DEMET-OĞUZHAN EVLİLİĞİNİN BİTTİĞİNİN FOTOĞRAFI 

demet özdemir



Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un evliliklerinde sorun olduğu söylentileri uzun süredir magazin dünyasında konuşuluyordu. Ancak çift, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarla bu iddiaları yalanladılar. Demet Özdemir, katıldığı bir davette alyansını çıkardığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte boşanma haberleri yeniden gündeme geldi. Öte yandan, çiftin ilişkilerindeki durum hakkında kesin bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evlilikleri hakkında dedikodular devam ediyor.

demet özdemir

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin evliliklerindeki krizi aşmak için çift terapisine başvurdukları iddiası bugün gündeme geldi. İddialara göre çift, kendi başlarına sorunlarını çözemeyince yardım almak için bir çift terapisi uzmanına başvurdu. Çiftin krizi çözmek için her türlü yolu denediği de iddialar arasında yer aldı. 

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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