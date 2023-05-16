Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na M.A.M. deveti!













Babala TV'nin kurucusu ve aynı zamanda da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Oğuzhan Uğur, bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı ve açıklamasında Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mevzular Açık Mikrofon (M.A.M.) daveti gönderdi. Uğur, paylaşımında “Gençler Mevzular Açık Mikrofon'a sizleri bekliyor” diyerek, “Uzun zamandır bekliyorlar ama bu beklenti uzun süre telefonlarımızı sıkıştıracak noktaya geldi." şeklinde ifadeler kullandı. Oğuzhan Uğur'un Twitter hesabı üzerinden yayınladığı program davet, açıklaması şu şekilde:"Kılıçdaroğlu Bey'i arayıp söylemeliydim ama sanırım buraya yazsam daha iyi olur. Kemal Bey gençler Mevzular Açık Mikrofon'da sizi bekliyorlar. Uzun zamandır bekliyorlar ama bekleyiş uzun, bu bekleyiş 2. tur oylamada telefonlarımızı kilitleme noktasına geldi, soru sormak istiyorlar, 2. turla ilgili net açıklamalar duymak istiyorlar, o yüzden sizi tekrar davet ediyoruz. Programımıza katılan gençlere kimileri 'Babala çetesi' deyip liderlerinin kötü tepkilerini ya da kötü performanslarını örtbas etmeye çalışsa da Mevzular Açık Mikrofon, ülkenin dört bir yanından çeşitli partilere gönül vermiş 7200 genci ağırladı. Gördüğünüz yüzler ve duyduğunuz sorular ülkemizin gençlerine aittir, başkasına ait değildir. Gerçek sorular duyun ve hatta belkide gençlerden fikir alın.. Buyurmaz mısınız?"