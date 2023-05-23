MAGAZİN
23 Mayıs 2023 - 09:31

Oğuzhan Uğur'dan olay yaratan paylaşım: Babala TV'deki 'troll saldırısı'nı yayınladı!

Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz gün sahibi olduğu Babala TV'de Millet İttifakı adayı kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Babala TV çekimi sırasında troll saldırısı yaşayan Uğur, o tartışmanın videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

MAGAZİN
23 Mayıs 2023 - 09:31
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Oğuzhan Uğur'dan olay yaratan paylaşım: Babala TV'deki 'troll saldırısı'nı yayınladı!


Babala Tv'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu ile yedi saatlik Mevzular Açık Mikrofon programından görüntüler paylaştı. Uğur paylaşımında; "M.A.M. 15.Bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlem aldık ama ne yazık ki trol saldırısına uğradık. Nazar olsun diye... Utandı ve salondan teşekkürler." notunu yazarken o anları aktaran görüntülere "Bay.. baaaay" başlığını attı.

Oğuzhan Uğur'dan olay yaratan paylaşım Babala TV'deki 'troll saldırısı'nı yayınlad

Oğuzhan Uğur, videoda şunları söyledi:



“Tehdit edildim. "Güvenliğim için buradan ayrılıyorum" diyen kişiye karşı sosyal medya paylaşımlarını hatırlatarak, "Henüz perde arkasında değilim, arkamdan attığın tweet'e bak sana bir insan olarak geliyorum. 'canım kardeşim benim bu şekilde tweetler atma' diye söyledim... Soruların hangisi Kemal beyin yağlanması için soruldu?.. Ayrıca; Senin özür dilemene de ihtiyacım yok... Lütfen At sloganını da git."

Oğuzhan Uğur'dan olay yaratan paylaşım Babala TV'deki 'troll saldırısı'nı yayınladı

'20 YIL NE SONRA, EVLİLİK PROGRAMINDA TAKLALAR ATAN AMCA'

"Trol" olarak nitelendirdiği kişinin odadan çıkmasının ardından Uğur, "Bu arkadaşın partiyle alakası yok. Bu arkadaşlar genellikle sevgilidir. Özel hayatlarında pek ilgi görmedikleri için bunu birada görmeye çalışırlar. Bu arada kendisini görmeye gittim... Burada AK Partili arkadaşlara aldanmayın. Bu çocuğun AK tarafından olduğunu düşünmüyorum. Böyle dostlara sahip olmak... 20 yıl sonraki hali ise maalesef evlilik programlarında taklalar atan amca..." ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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