Oğuzhan Uğur'dan olay yaratan paylaşım: Babala TV'deki 'troll saldırısı'nı yayınladı!

Babala Tv'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu ile yedi saatlik Mevzular Açık Mikrofon programından görüntüler paylaştı. Uğur paylaşımında; "M.A.M. 15.Bölüm tam 7 saat sürdü. İyi önlem aldık ama ne yazık ki trol saldırısına uğradık. Nazar olsun diye... Utandı ve salondan teşekkürler." notunu yazarken o anları aktaran görüntülere "Bay.. baaaay" başlığını attı.
Oğuzhan Uğur, videoda şunları söyledi:
“Tehdit edildim. "Güvenliğim için buradan ayrılıyorum" diyen kişiye karşı sosyal medya paylaşımlarını hatırlatarak, "Henüz perde arkasında değilim, arkamdan attığın tweet'e bak sana bir insan olarak geliyorum. 'canım kardeşim benim bu şekilde tweetler atma' diye söyledim... Soruların hangisi Kemal beyin yağlanması için soruldu?.. Ayrıca; Senin özür dilemene de ihtiyacım yok... Lütfen At sloganını da git."