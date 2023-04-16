Oğuzhan Uğur, Muharrem İnce'nin Babala yayını hakkında konuştu: 'Onu uyardım!'













'HİÇ YAPMADIĞIM BİR ŞEY YAPTIM'

100 bin imza toplayan ve 14 Mayıs seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olan fakat, geniş bir kitle tarafından "muhalefetin sesini böldüğü" için eleştirilen Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce, YouTuber Oğuzhan Uğur’un Bababa TV için hazırlayıp sunduğu Mevzullah Açık Mikrofon'a konuk olarak katıldı. 17 Nisan günü yayınlanması planlanan programın tanıtım fragmanında Muharrem İnce ile izleyiciler arasında yaşanan gergin anlar çok dikkat çekti.Habertürk yazarlarından gazeteci Fatih Altaylı ile konuşan Oğuzhan Uğur, daha öncesinde hiç böyle bir durum yaşamadığını ve İnce'nin çok kızdığını söyledi. Uğur konuşmasında, Muharrem İnce'nin aslında kendisini yokmuş gibi saydığını belirterek "Seyirciyle doğrudan konuştu ve sinirli davrandı. Gerginliği seyirciler tarafından da hissedildi." dedi."Dinlenirken asla yapmadığım bir şey yaptım. Tutumunun haksız olduğu konusunda onu kibar bi şekilde uyarmak zorunda kaldım." diye konuşan Oğuzhan Uğur, "O kadar çok gösteri yaptık, hiç böyle bir şey yaşamadık." ifadelerini kullandı.Muharrem Bey'in neden bu kadar gergin ve hatta kızgın olduğunu anlamadığını belirten ünlü Youtuber, gösteriden sonra "kimse bize geri dönmeyecek" diye düşündüğünü söyledi ve "Ama ilginç. DEVA ve CHP'den telefonlar aldık. Büyük ihtimalle iki tarafın da liderleri. Bu da gelecek." dedi. Altaylı'yı telefonla arayan İnce, iyi bir performans sergilediğini ve program yayına girdiğinde oylarının artacağından emin olduğunu dile getirdi.