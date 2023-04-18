Oğuzhan Uğur'un Sinan Oğan'ı konuk aldığı Babala TV'de 'Ne mutlu Türk’üm diyene' kavgası!







"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" KAVGASI







Oğuzhan Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





ATA İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı için hazırlayıp sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olarak katıldı. Çok sayıda program katılımcısı, salonda arbede çıktığını söyledi. Bunmun üzerine Oğuzhan Uğur, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak kavganın nedenini söyledi.Uğur, çekimin 6 saat 20 dakika sürdüğünü ve seyircilerin ağırlıklı olarak CHP'nin yanı sıra HDP ve AK Partililerin de olduğunu tweetledi. Mekanda çok sayıda Zafer Partisi'linin olduğunu kaydeden Uğur, "Sinan Oğan ile ilgili çok fazla magazin yoktu, bu yüzden daha çok vaatler konuşuldu" şeklinde bir paylaşım yaptı."Programa ara verildiği süreçte Kürt arkadaşlar ve Zafer partililer, 'Ne mutlu Türk’üm diyene' tartışmasını yaşamışlar. Bağırışlar üzerine hemen geri döndüm. sahneye çıktım ve müdahale ettim. Konuyu taraflara söz hakkı vererek hızlı bir şekilde çözdük. Detaylar tanıtımda yer alacaktır. Ayrıca bir arkadaşımızın durumu biraz kötüleşti. Sağlık ekibimiz hemen müdahale etti. Kendini daha iyi hissettiğinde arkadaşımızı tekrar koridora çıkardık. Her şeyiyle keyifli bir bölümdü. Düştük ama düşmedik. Çok şükür kazasız bitirdik. Tabii ki hala harikayım. Programın tanıtımı çok yakında.."