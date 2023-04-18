Oğuzhan Uğur'un Sinan Oğan'ı konuk aldığı Babala TV'de 'Ne mutlu Türk’üm diyene' kavgası!

ATA İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı için hazırlayıp sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olarak katıldı. Çok sayıda program katılımcısı, salonda arbede çıktığını söyledi. Bunmun üzerine Oğuzhan Uğur, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak kavganın nedenini söyledi.
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" KAVGASI
Uğur, çekimin 6 saat 20 dakika sürdüğünü ve seyircilerin ağırlıklı olarak CHP'nin yanı sıra HDP ve AK Partililerin de olduğunu tweetledi. Mekanda çok sayıda Zafer Partisi'linin olduğunu kaydeden Uğur, "Sinan Oğan ile ilgili çok fazla magazin yoktu, bu yüzden daha çok vaatler konuşuldu" şeklinde bir paylaşım yaptı.