OHAL bölgesindeki eğitimciler için ek ders ücreti kararı!







ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ KARARI







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kurslar ve ek ders saatleri ile ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe alınan karar içeriğinde deprem nedeniyle ek ders ücreti alamayan eğitimcilerin ücret ödeneklerine ilişkin değişiklik yer aldığı belirtildi.Cumhurbaşkanı kararı ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra olağanüstü hal ilan edilen eyaletlerde ek eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyenler vali tarafından belirlenerek yerine getirilmiş sayılacaklar. Bu kapsamda, OHAL sürecinde öğretmenler alamadıkları tüm ek ders ücretlerini, görevlerine yerine getirilmiş sayılarak alabilecekler.