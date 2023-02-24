EĞİTİM
24 Şubat 2023 - 13:42

OHAL bölgesindeki eğitimciler için ek ders ücreti kararı!

Deprem bölgesinde olan eğitimcilerin depremden dolayı alamadıkları ek ders ücretleri, yeni alınan karar gereği tamamlanmış sayılacak ve öğretmenlere OHAL süreci boyunca ödenecek.

EĞİTİM
24 Şubat 2023 - 13:42
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
OHAL bölgesindeki eğitimciler için ek ders ücreti kararı!
TAKİP ETTAKİP ET


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kurslar ve ek ders saatleri ile ilgili yönetmelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla onaylandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe alınan karar içeriğinde deprem nedeniyle ek ders ücreti alamayan eğitimcilerin ücret ödeneklerine ilişkin değişiklik yer aldığı belirtildi.

OHAL bölgesindeki eğitimciler için ek ders ücreti kararı!

ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ KARARI



Cumhurbaşkanı kararı ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden sonra olağanüstü hal ilan edilen eyaletlerde ek eğitim yükümlülüklerini yerine getiremeyenler vali tarafından belirlenerek yerine getirilmiş sayılacaklar.

Bu kapsamda, OHAL sürecinde öğretmenler alamadıkları tüm ek ders ücretlerini, görevlerine yerine getirilmiş sayılarak alabilecekler.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ