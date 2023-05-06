OHAL ilan edilen illerde kira bedeli kararı: 3 aylık alacaklardan feragat edildi!

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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük depremle sarsıldı. Deprem 11 eyalette büyük yıkıma neden oldu. 50.000'den fazla insan öldü ve bu eyaletlerde olağanüstü hal (OHAL) ilanı kararı alındı. Depremin üzerinden üç ay geçti ve bölge halkının yaraları sarmaya devam ediyor. Bu bağlamda, OHAL bölgesi temelinden vakıflara ait olan taşınmazlara ilişkin 3 aylık kira talebinden feragat edilmiştir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan kararnameye göre, bu yıl Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait kira talepleri Devlet Vakıfları ve Vakıflar Bütünleşik Müdürlüğü tarafından sahip olunan gayrimenkuller için kira bedellerinden feragat edilerek vazgeçilmiştir.