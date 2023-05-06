Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük depremle sarsıldı. Deprem 11 eyalette büyük yıkıma neden oldu. 50.000'den fazla insan öldü ve bu eyaletlerde olağanüstü hal (OHAL) ilanı kararı alındı. Depremin üzerinden üç ay geçti ve bölge halkının yaraları sarmaya devam ediyor. Bu bağlamda, OHAL bölgesi temelinden vakıflara ait olan taşınmazlara ilişkin 3 aylık kira talebinden feragat edilmiştir.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 13:43
OHAL ilan edilen illerde kira bedeli kararı: 3 aylık alacaklardan feragat edildi!
Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 11 ilde bazı gayrimenkuller için tedbir kararları resmi gazetelerde yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 13:43