GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 13:43

OHAL ilan edilen illerde kira bedeli kararı: 3 aylık alacaklardan feragat edildi!

Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen 11 ilde bazı gayrimenkuller için tedbir kararları resmi gazetelerde yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 13:43
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OHAL ilan edilen illerde kira bedeli kararı: 3 aylık alacaklardan feragat edildi!


Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki büyük depremle sarsıldı. Deprem 11 eyalette büyük yıkıma neden oldu. 50.000'den fazla insan öldü ve bu eyaletlerde olağanüstü hal (OHAL) ilanı kararı alındı.

Depremin üzerinden üç ay geçti ve bölge halkının yaraları sarmaya devam ediyor. Bu bağlamda, OHAL bölgesi temelinden vakıflara ait olan taşınmazlara ilişkin 3 aylık kira talebinden feragat edilmiştir.



OHAL ilan edilen illerdeki vakıflara ait taşınmazların 3 aylık kira bedelinden vazgeçildi!

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla çıkarılan kararnameye göre, bu yıl Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait kira talepleri Devlet Vakıfları ve Vakıflar Bütünleşik Müdürlüğü tarafından sahip olunan gayrimenkuller için kira bedellerinden feragat edilerek vazgeçilmiştir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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