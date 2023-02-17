Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada OHAL ilan edilen illerde okuyan öğrencilerin tercihlerine göre ülke genelindeki okullara nakledilmesine karar verildiğini ve bu nakillerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Büyük deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan eden illerde ilgili yasa ve yönetmeliklere dayanarak, öğrencilerin talebi üzerine doğrudan öğrenci yurtlarında "ücretsiz konaklama tesisi" olarak yaşamalarına izin vermeyi planlanıyor.
EĞİTİM
17 Şubat 2023 - 23:37
OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerine 'parasız yatılı' olanağı!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, olağanüstü hal ilan edilen illerde hem ortaokul hem de lise kademesinde eğitim alan öğrencilerinin isterlerse "ücretsiz yatılı okul" olarak doğrudan okul yurdunda barınabileceklerini açıkladı.
EĞİTİM
17 Şubat 2023 - 23:37