OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerine 'parasız yatılı' olanağı!













MEB'DEN 'PARASIZ YATILILIK' KARARI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada OHAL ilan edilen illerde okuyan öğrencilerin tercihlerine göre ülke genelindeki okullara nakledilmesine karar verildiğini ve bu nakillerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Büyük deprem felaketi nedeniyle olağanüstü hal ilan eden illerde ilgili yasa ve yönetmeliklere dayanarak, öğrencilerin talebi üzerine doğrudan öğrenci yurtlarında "ücretsiz konaklama tesisi" olarak yaşamalarına izin vermeyi planlanıyor.Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı devlet okullarında sosyal yardım ve barınma yönetmeliğinde “Ücretsiz Yatılı Okullar” başlıklı ilgili maddede, “Doğrudan Yerleştirme”, “İstisnai Durumlardan Dolayı Zor durumdaki Öğrenciler” vb. başlıklar yer almaktadır. Bu başlığın içerisinde ise doğal afetler, savaşlar vb. ...durumlarına uygun olarak sürekli eğitim kurumlarında parasız yatılı okul olarak kabul edildiği elirtilmektedir. Konuyla ilgili açıkmala yapan Bakan Mahmut Özer, düzenlemelerin planın uygulanmasına izin vereceğini açıkladı. Bakan Mahmut Özer, 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen eyaletlerdeki öğrencilerin, isterlerse doğrudan ülke genelindeki okul yurtlarında ücretsiz barınma karşılığında kalabileceklerini söyledi. Bakan Özer, bir okulun yurt kontenjanı varsa okulun bunu uyguladığını da aktardı.