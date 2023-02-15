OHAL ilan edilen şehirlerdeki memurlara esnek çalışma genelgesi

Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayınlanan "Afet Bölgelerinde Kamu Görevlilerine Yönelik Tedbirler" başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesini imzaladı. Bu nedenle, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan eden illerde kamu tesis ve kuruluşlarında çalışanlar, anılan tarihlerden veya görevden alınacak kişilerin tespit edilen hususlarından itibaren idari izinli sayılacak. Memurlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışma ve afetten etkilenme durumu gibi esnek çalışma uygulamalarına tabi tutulacak. Gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetlerin aksamaması kaydıyla valiliklerce değerlendirilecek.
Bu kapsamda, esnek çalışma şekline göre çalışan işçilere fiilen çalışmadıkları süreler idari izinli sayılmaları sağlanacak. Genelgeye göre; idari izinli sayılan kişiler, çalışmaları nedeniyle görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmiş sayılır ve diğer mali, sosyal ve kişisel hak ve menfaatleri korunur.