OHAL ilan edilen şehirlerdeki memurlara esnek çalışma genelgesi













"EĞİTİME ARA VERİLDİĞİ, GÜNLERDE EK DERS VERENLER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMİŞ SAYILACAK"

Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayınlanan "Afet Bölgelerinde Kamu Görevlilerine Yönelik Tedbirler" başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesini imzaladı. Bu nedenle, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan eden illerde kamu tesis ve kuruluşlarında çalışanlar, anılan tarihlerden veya görevden alınacak kişilerin tespit edilen hususlarından itibaren idari izinli sayılacak. Memurlar, uzaktan ve dönüşümlü çalışma ve afetten etkilenme durumu gibi esnek çalışma uygulamalarına tabi tutulacak. Gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetlerin aksamaması kaydıyla valiliklerce değerlendirilecek.Bu kapsamda, esnek çalışma şekline göre çalışan işçilere fiilen çalışmadıkları süreler idari izinli sayılmaları sağlanacak. Genelgeye göre; idari izinli sayılan kişiler, çalışmaları nedeniyle görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmiş sayılır ve diğer mali, sosyal ve kişisel hak ve menfaatleri korunur.Ayrıca, "Milli Eğitim Bakanlığı, idareciler ve öğretmenlere ait özel ders verme, fazla mesai yapma kararında değişiklik yapılmasına ilişkin karar" ile "Eğitim ve Öğretim Bakanlığınca düzenlenen eğitim-öğretim faaliyetlerinde uygulanmak üzere ders verme ve fazla çalışma yapılmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar" yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eklenen geçici hüküm ile depremden dolayı eğitime ara verildiği günlerde ek derslilerin görevlerini yerine getirmiş olarak sayılacağı ve karşılığında ek ders ücreti alacakları belirtildi. Kararlar 6 Şubat 2023'te yürürlüğe alınmıştır.