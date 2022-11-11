SPOR
11 Kasım 2022 - 11:34

Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde bu hafta deplasmanda oynayacakları zorlu Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde futbolcularıyla özel olarak görüştü.

SPOR
11 Kasım 2022 - 11:34
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Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok


Spor Toto Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı öncesinde nefesler tutuldu.

İki ekip mücadelenin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray cephesinde Teknik Direktör Okan Buruk bu karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.



Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşamış olan tecrübeli teknik adam Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ilk kez eski takımına rakip olacak.

galatasaray okan buruk antrenman

Okan Hoca galibiyet istiyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından futbolcularıyla kritik bir toplantı yapan Okan Buruk, yaptığı açıklamalarda;

' Son haftalarda formumuzu yakalamaya başladık. Arka arkaya almış olduğumuz galibiyetler bizi hedeflerimize daha da yakınlaştırdı. Başakşehir bu sezonun en flaş ekiplerinden biri oldukça iyi bir oyun oynuyorlar ancak biz Galatasarayız bu maça kazanmak için çıkacağız. Başakşehir maçında 3 puan dışında hiçbir sonucu kabul etmiyorum. Dünya Kupası için verilecek olan ara öncesinde mutlaka bu maçtan galibiyet almalıyız. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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