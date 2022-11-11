Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok













Okan Hoca galibiyet istiyor

Spor Toto Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı öncesinde nefesler tutuldu.İki ekip mücadelenin hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray cephesinde Teknik Direktör Okan Buruk bu karşılaşmaya büyük bir önem veriyor.Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşamış olan tecrübeli teknik adam Okan Buruk, Galatasaray'ın başında ilk kez eski takımına rakip olacak.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarının gerçekleştirildiği antrenmanın ardından futbolcularıyla kritik bir toplantı yapan Okan Buruk, yaptığı açıklamalarda; ' Son haftalarda formumuzu yakalamaya başladık. Arka arkaya almış olduğumuz galibiyetler bizi hedeflerimize daha da yakınlaştırdı. Başakşehir bu sezonun en flaş ekiplerinden biri oldukça iyi bir oyun oynuyorlar ancak biz Galatasarayız bu maça kazanmak için çıkacağız. Başakşehir maçında 3 puan dışında hiçbir sonucu kabul etmiyorum. Dünya Kupası için verilecek olan ara öncesinde mutlaka bu maçtan galibiyet almalıyız. ' ifadelerini kullandı.