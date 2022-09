Okan Buruk: 'Güzel bir karşılaşma oldu'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Stadımızda bu hazırlık maçını oynamak istedim. İyi takımlara karşı gerçekten lig kalitesinde bir maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı da olsa güzel bir sayı ile destek verdiler. Genel olarak harika bir oyun oldu. İstanbulspor'da iyi işler yaptı. Çok fazla gol pozisyona girdik. 2 gol attık 7-8 pozisyondan da yararlanamadık. Bunları da attığımız bizim açımızdan önemli olacak. Bu maçın önemli yerlerden biri Mata ve Icardi'nin bir maç görmesiydi. Onun dışında Midtsjö ve Leo Dubois, sakatlıkları sonrasında süre bulamamıştı, bunlar da bizim açımızdan önemliydi. Akademimizden çok son derece oyuncu oynadı. Bugün en büyük mutluluğumuz. Bugün çoğu kez baktığımızda güzel karşılaşma oldu. Sakatlık olmadan ve kazanarak tamamladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. Hollandalı futbolcu Patrick Van Aanholt'un sol kanatta oynamasının sorulması üzerine Buruk, "Kanatta bir hayli alternatifimiz yoktu. Patrick'i yüzden orada oynattı. Ligde bunu düşünmüyoruz. Orada Beknaz vardı. Beknaz da yabancı statüsünde bizim kadromuzda yer alamıyor. Beknaz bizde oynayabilecek statüde değil. Yabancı sayısı ve kendi millik sayısından dolayı, U21 yaş altı grubuna girmiyordu. Belki ocak ayından buna sonra girebilir. Şu an Beknaz bizim kadromuzda oynayamayacak bir oyuncu olduğunu için onu devrede aldık. Bu maç için bir 11 çıkartmak zorundaydık. Bu yüzden düşündük. Patrick konusu ile ilgili bir denememiz olmadı" şeklinde konuştu.Önemli olan şeyin pozisyona girmek olduğunu altını çizen Okan Buruk, "Goller geliyor, ucu ucuna olsa da. Bunu bitiriciliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de onuncu hafta çalıştık. Hücum anlamında üretkenliğimiz yerinde. Bazen o topu içeri atamıyorsunuz. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Önemli olan üretmek. Bugün bunu pek çok yakaladık" dedi.Arda Turan'ın teknik ekipte yer alıp, almayacağının sorulması üzerine Buruk, "Arda bizim açımızdan çok değerli. İlk oynadığı zaman beraber oynadık. Türk futbolu için çok önemli, değerli bir isim. Galatasaray'ın kapıları Arda için her an açıktır. Futbol sonrası hangi konuda futbolunda içerisinde olacağına karar verecektir. Bununla ilgili geliştirecektir. Kendine yatırım yapacaktır. Arda'ya her zamana kapımız açık. şuandan itibaren bizim bir şeyimiz olmadı. Galatasaray için de çok emek verdi, önemli şeyler yaptı" diye konuştu.