Okan Buruk: 'Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin kalan 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu haftaki TFF, Galatasaray Adası, dünkü maç sonrası yaşadığımız saha olayları istemediğimiz bir hafta oldu. Bundan üzüntümü belirtiyorum. Çok farklı hikayelerin olduğu bir maç oldu. Sonuna kadar Galatasaray takımı, maçı seyredenlere iyi şeyler izlettirmeye çalıştığı bir maç oldu. Bunun yanında rakibi suçlamıyorum, maçı yöneten bir hakem var. Çok fazla yanlış karar verdi. Maçı kaybetti. Maçın içinden dakikaları rakibin almasına da fırsat verdi. Hakemlerin topun oyun kalmasını süreleri ne denli azalttıklarını bugün bir kez daha gördük. Bir kere bile uyarmadı. Verilen yanlış kararlar. Yanlış kırmızı kart. Oyun içinde birçok şeyi aleyhimize verdi. Her geçtiğimiz gün yükselen performansımız var. Maçın başında pozisyona girsek de, ikinci yarı 11-10 oyunu değerlenmem benim için oldukça önemli. Daha domine eden, topa sahip olan, rakibe baskı yapan, penaltı kaçıran, son dakika golüyle maçı kazanan bir takımdık. Oyuncularımı tebrik etmek, teşekkür etmek istiyorum. Seyircimiz muhteşemdi. Bugün Galatasaray takımı birlikteliğini sahada gösterdik. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 3 puan önemli. Onun yanında 10 kişiyle maçı kazanmak bizim açımızdan önemliydi" diyerek konuşmasını belirtti. "Sacha Boey özür diledi"
Sacha Boey'in durumunun sorulması üzerine Buruk, "Sacha 4 Temmuz'da geldi. 1 haftalık gecikmesi oldu. Onun yanında eski menajerlerinin kulüpten ayrılma istediği vardı. Burada bizim açımızdan önemli olan diğer oyuncular. Bizle birlikte yer almadı. Daha sonraki bölümde tekrar kendisiyle görüştük. Rezerv takımla antrenmanlarını yaptı. Bizim kontörlümüzdeydi. Devamında kendi menajerinden istek olmuştu, özür dileyip, tekrar başlamak istiyor diye. Sakatlıklarla birlikte Sacha'yı çağırdık. Benden özür diledi. Takımla birlikte antrenmanlara aldık. Antalyaspor maçıyla birlikte oynamaya başladı. Çok da iyi performans sergiliyor. Bugün de sahanın iyilerinden biriydi. Biz de formayı ona veriyoruz" diyerek konuşmasını belirtti. "Kerem'e güveniyorum"Gol sayısının az olmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren Okan Buruk, "Gol sayısı düşük olabilir ancak ayrı olarak oynadığınız oyun defansif oynasak haklısınız diyeceğim ancak oynadığımız bütün maçlarda domine eden, topu içeri atamayan olduk. Bu ofansif oyunumuzu bugün de sürdürdük. Goller gelecek. Oyuncular kendilerine olan güvenlerini kazanacak. Takım olma yolunda gol atmak önemli. Gol pozisyonuna giren takımıyız. Bir yandan Galatasaray geçen sezon en fazla gol yiyen takımlardandı. Bu sene bu sayıyı da düşürdük. Bu da önemli. Kerem de burada önemli bir oyuncularımızdan biri. Kerem çok iyi çalışıyor, iyi niyetle çalışıyor. Kerem'in çalışmasından mutluyum. Bazen bu dönemler oyuncular da olabiliyor. Seferovic'de de aynı şeyi gördük. Tekrar çıkacağını biliyoruz. Daha yukarılara çıkacak. Oynadığı oyundan sorumlu olan da benim. Burada Kerem'i daha başarılı duruma getireceğiz. Oyuncumuza güveniyorum" diye konuştu. "Benim isteğim biz nasıl hazırlanıyorsak hakemler de hem bir hazırlansın"Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için de konuşan Buruk, "Maç öncesi Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce endişe taşımaya başladık. Yalan söylemeyeceğim. Benim Başakşehir'de son maçın da hakemiydi. Yine aynısını yapmıştı. Epureanu'ya kırmızı kart göstermişti, Abdülkerim'e gösterdiğinin benzeri bir şekilde. O performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak çok oyun içerisinde giren, iletişimi zayıf bir olan hakem. Galatasaray'ın geçen seneden gelen hafızası var hakem kararlarıyla ilgi. Bu sene de hem bir başlaması bizi mutsuz ediyor. Yeni MHK, yeni federasyon var. Bunun için hata yapmalarını istemiyoruz. Hataların yol açtığını çözemiyoruz. Sadece bize karşı değil rakiplerimize lehine de verilen yanlış kararlar var. Bundan sonraki haftalarda daha konsantre olsunlar. Benim isteğim, biz nasıl hazırlanıyorsak hakemler de hem bir hazırlansın" dedi."Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin kalan 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz"Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın transferi durumlarıyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmelerin inşallah kalan 3 gün içerisinde biteceğini düşünüyoruz. Onun yanında bir, iki tane daha kadromuzu güçlendirecek oyuncu bakıyoruz. Oyuncu bulmak kolay değil. Çok fazla da seçecek ortaya çıkmıyor. Hem başkanımız, hem Erden Bey hem bütün yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden geleni yapıyorlar. Maddi ve manevi fedakarlığı her şekilde yapıyorlar. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Galatasaray taraftarının istediği transferleri yapmaya çalışacağız. Kulüpte devamlı oyuncu seyrediyoruz" diyerek konuşmasını belirtti. Taylan Antalyalı'nın durumu