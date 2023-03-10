Okan Buruk: Kazanmaya devam edeceğiz













Cimbom lige geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar lige Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmayla birlikte geri dönecek.Galatasaray Spor Kulübü’nün ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen insanlar için gerçekleştirdiği müzayede etkinliğine katılım sağlayan Teknik Direktör Okan Buruk, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekmeyi başardı.Okan Buruk, ligde bu hafta oynayacakları zorlu Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilgili olarak; ‘ Biz hazırlıklarımızı çok iyi bir şekilde yürüttük. Takımca Kasımpaşa maçına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Heyecanla karşılaşmanın başlama saatini bekliyoruz. Futbol oynamayı haftalardır gerçekten çok özledik. Lige verilen ara sonrasındaki fikstürümüz sahaya çıkmamıza engel oldu ama bu süreci hazırlık maçlarıyla en iyi şekilde geçirdik. Kasımpaşa maçında tek hedefimiz galibiyet. Kazanmaya devam edeceğiz. ‘ ifadelerini kullandı.