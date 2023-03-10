SPOR
10 Mart 2023 - 22:26

Okan Buruk: Kazanmaya devam edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulübün depremzedeler için düzenlemiş olduğu müzayede etkinliği sonrasında ligde oynayacakları karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

SPOR
10 Mart 2023 - 22:26
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Okan Buruk: Kazanmaya devam edeceğiz
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Spor Toto Süper Lig’de liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar lige Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmayla birlikte geri dönecek.

Galatasaray Spor Kulübü’nün ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen insanlar için gerçekleştirdiği müzayede etkinliğine katılım sağlayan Teknik Direktör Okan Buruk, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekmeyi başardı.



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Cimbom lige geri dönüyor

Okan Buruk, ligde bu hafta oynayacakları zorlu Kasımpaşa karşılaşmasıyla ilgili olarak;

‘ Biz hazırlıklarımızı çok iyi bir şekilde yürüttük. Takımca Kasımpaşa maçına hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Heyecanla karşılaşmanın başlama saatini bekliyoruz. Futbol oynamayı haftalardır gerçekten çok özledik. Lige verilen ara sonrasındaki fikstürümüz sahaya çıkmamıza engel oldu ama bu süreci hazırlık maçlarıyla en iyi şekilde geçirdik. Kasımpaşa maçında tek hedefimiz galibiyet. Kazanmaya devam edeceğiz. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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