Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi













Kerem Aktürkoğlu için flaş karar!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonunun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi.Geçtiğimiz sezon sergilediği muhteşem performansın ardından bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kerem Aktürkoğlu sık sık eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.İnişli çıkışlı form grafiği nedeniyle tepki toplayan Kerem Aktürkoğlu bu sezon bazı maçlarda da yedek kulübesine çekilmişti. Kerem Aktürkoğlu için bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kararını veren Teknik Direktör Okan Buruk, genç yıldızına ilk 11'de forma şansı vermeye karar verdi.