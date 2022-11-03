SPOR
03 Kasım 2022 - 15:44

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi.

SPOR
03 Kasım 2022 - 15:44
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Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi


Spor Toto Süper Lig'de bu hafta sonunun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi.

Geçtiğimiz sezon sergilediği muhteşem performansın ardından bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kerem Aktürkoğlu sık sık eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.



Kerem Aktürkoğlu Galatasaray derbi

Kerem Aktürkoğlu için flaş karar!

İnişli çıkışlı form grafiği nedeniyle tepki toplayan Kerem Aktürkoğlu bu sezon bazı maçlarda da yedek kulübesine çekilmişti.

Kerem Aktürkoğlu için bu hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kararını veren Teknik Direktör Okan Buruk, genç yıldızına ilk 11'de forma şansı vermeye karar verdi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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