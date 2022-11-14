SPOR
14 Kasım 2022 - 09:50

Okan Buruk: Liglerin araya girmesi kötü oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son haftalarda takımın form tutmasının ardından Dünya Kupası nedeniyle liglere verilecek olan aranın kendileri için iyi olmadığını söyledi.

SPOR
14 Kasım 2022 - 09:50
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okan Buruk: Liglerin araya girmesi kötü oldu


Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı skorlarla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galatasaray, son olarak konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanından 7-0'lık sansasyonel bir galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı kırmızılı ekibin aldığı galibiyetler ve oynadıkları oyun taraftarlar tarafından alkış toplarken, Teknik Direktör Okan Buruk flaş bir itirafta bulundu.



okan buruk galatasaray

Okan Hoca sitem etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilecek olan ara ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda;

' Aslında ligde birkaç hafta önce oldukça zorlu bir fikstüre girmiştik. Kimse bu fikstürden böyle çıkmamızı beklemiyordu. Anormal fikstürümüze rağmen iyi sonuçlar aldık. Takımımız tam da ritmini yakalamışken liglere Dünya Kupası nedeniyle ara verilmiş olması biraz morallerimizi bozdu ancak biz aynı tempoda çalışmalarımıza devam edeceğiz. ' ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a imza atabilir
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a imza atabilir
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alex Oxlade-Chamberlain adım adım Fenerbahçe'ye geliyor
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Fabio Martins menajerler aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın
Eski Trabzonsporlu yıldız Süper Lig'e geri dönüyor! Konyaspor Edgar Le ile anlaşmaya çok yakın
S Sport Juventus - Lazio maçını canlı izle
S Sport Juventus - Lazio maçını canlı izle
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir
Fenerbahçe yönetimi Adana Demirsporlu yıldız için harekete geçti. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye transfer olabilir
Son Haberler
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Ufuk Şen kimdir, nereli, yaşı kaç? Ufuk Şen biyografisi, hayatı...
Saim Orhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Saim Orhan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Saim Orhan kimdir, nereli, yaşı kaç? Saim Orhan biyografisi, hayatı...
Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Cem Uçan kimdir, nereli, yaşı kaç? Cem Uçan biyografisi, hayatı...
Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Gizem Karaca kimdir, nereli, yaşı kaç? Gizem Karaca biyografisi, hayatı...
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Deniz Baysal kimdir, nereli, yaşı kaç? Deniz Baysal biyografisi, hayatı...
Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Merve Çağıran kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Çağıran biyografisi,...
İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İlker Ayrık kimdir, nereli, yaşı kaç? İlker Ayrık biyografisi,...
Müjde Zeynep Akdeniz kimdir, nereli, yaşı kaç? Müjde Zeynep Akdeniz biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Müjde Zeynep Akdeniz kimdir, nereli, yaşı kaç? Müjde Zeynep Akdeniz...
Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Serkan Çayoğlu biyografisi,...
Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Lerzan Mutlu kimdir, nereli, yaşı kaç? Lerzan Mutlu biyografisi, hayatı...
Merve Toy kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Toy biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Merve Toy kimdir, nereli, yaşı kaç? Merve Toy biyografisi, hayatı...
Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Başak Zebil kimdir, nereli, yaşı kaç? Başak Zebil biyografisi, hayatı...
Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi,...
Kutsi kimdir, nereli, yaşı kaç? Kutsi biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Kutsi kimdir, nereli, yaşı kaç? Kutsi biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a imza atabilir
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme...