Okan Buruk: Liglerin araya girmesi kötü oldu













Okan Hoca sitem etti

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı skorlarla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Galatasaray, son olarak konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanından 7-0'lık sansasyonel bir galibiyetle ayrılmıştı.Sarı kırmızılı ekibin aldığı galibiyetler ve oynadıkları oyun taraftarlar tarafından alkış toplarken, Teknik Direktör Okan Buruk flaş bir itirafta bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilecek olan ara ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda; ' Aslında ligde birkaç hafta önce oldukça zorlu bir fikstüre girmiştik. Kimse bu fikstürden böyle çıkmamızı beklemiyordu. Anormal fikstürümüze rağmen iyi sonuçlar aldık. Takımımız tam da ritmini yakalamışken liglere Dünya Kupası nedeniyle ara verilmiş olması biraz morallerimizi bozdu ancak biz aynı tempoda çalışmalarımıza devam edeceğiz. ' ifadelerini kullandı.