Okan Buruk'tan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a son şans







Sorun yaşayan isimler de var!







Okan Hoca son bir şans verecek

Yeni sezona Okan Buruk önderliğinde, birçok yıldız transferleriyle başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalamıştı.Sezon başında kadronun yeni olması, takımın uyum sorunu gibi handikapları kendi lehine çeviren Galatasaray'da, yüzler gülüyor.Icardi ve Gomis'in ardından takımın üçüncü forveti durumuna düşen Haris Seferovic, Galatasaray'da beklediği forma şansını bulamadı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve Dünya Kupası'nda da İsviçre Milli Takımı ile birlikte boy gösteren deneyimli golcü, takımdan ayrılmak istemediğini ve Benfica'ya geri dönmeyeceğini belirmişti.Bir diğer isimse sezon başında forma şansı bulan ancak kulübe alacaklarından ötürü ihtar çeken ve sonrasında sorunlar yaşayan Patrick van Aanholt'la sarı kırmızılı takım ayrılık planları yapsa da Okan Buruk, bu iki isme son şansı vermek istiyor.Sarı-Kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak. Formasını genç Kazımcan Karataş'a kaptıran, Patrick van Aanholt'un toparlanmazsa bileti kesilecek. Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.