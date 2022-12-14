Okan Buruk'tan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a son şans

Yeni sezona Okan Buruk önderliğinde, birçok yıldız transferleriyle başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalamıştı.
Sezon başında kadronun yeni olması, takımın uyum sorunu gibi handikapları kendi lehine çeviren Galatasaray'da, yüzler gülüyor.
Sorun yaşayan isimler de var!
Icardi ve Gomis'in ardından takımın üçüncü forveti durumuna düşen Haris Seferovic, Galatasaray'da beklediği forma şansını bulamadı. Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve Dünya Kupası'nda da İsviçre Milli Takımı ile birlikte boy gösteren deneyimli golcü, takımdan ayrılmak istemediğini ve Benfica'ya geri dönmeyeceğini belirmişti.
Bir diğer isimse sezon başında forma şansı bulan ancak kulübe alacaklarından ötürü ihtar çeken ve sonrasında sorunlar yaşayan Patrick van Aanholt'la sarı kırmızılı takım ayrılık planları yapsa da Okan Buruk, bu iki isme son şansı vermek istiyor.