SPOR
14 Aralık 2022 - 05:23

Okan Buruk'tan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a son şans

Yaz transfer döneminde birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan, son 3 haftada üst üste kritik galibiyetler alarak 2. sıraya yükselen Galatasaray'da Okan Buruk, 2 isme son şans verdi.

SPOR
14 Aralık 2022 - 05:23
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okan Buruk'tan Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'a son şans
TAKİP ETTAKİP ET


Yeni sezona Okan Buruk önderliğinde, birçok yıldız transferleriyle başlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük çıkış yakalamıştı.

Sezon başında kadronun yeni olması, takımın uyum sorunu gibi handikapları kendi lehine çeviren Galatasaray'da, yüzler gülüyor.

Sorun yaşayan isimler de var!



Icardi ve Gomis'in ardından takımın üçüncü forveti durumuna düşen Haris Seferovic, Galatasaray'da beklediği forma şansını bulamadı.

Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve Dünya Kupası'nda da İsviçre Milli Takımı ile birlikte boy gösteren deneyimli golcü, takımdan ayrılmak istemediğini ve Benfica'ya geri dönmeyeceğini belirmişti.

seferovic galatasaray da son şansı

Bir diğer isimse sezon başında forma şansı bulan ancak kulübe alacaklarından ötürü ihtar çeken ve sonrasında sorunlar yaşayan Patrick van Aanholt'la sarı kırmızılı takım ayrılık planları yapsa da Okan Buruk, bu iki isme son şansı vermek istiyor.

Okan Hoca son bir şans verecek

Sarı-Kırmızılılar, ara transfere kadar İstanbulspor, Sivas, Ankaragücü, F.Bahçe ve kupada Keçiörengücü ile karşılaşacak. İcardi'nin yokluğunda Gomis'le rekabete girecek Seferovic son şansını kullanacak.

Formasını genç Kazımcan Karataş'a kaptıran, Patrick van Aanholt'un toparlanmazsa bileti kesilecek.

Sözleşmeleri sezon sonu bitecek Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Mata için ise karar verilmedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Kilis’in en büyük hastanesi hizmete açıldı
Kilis’in en büyük hastanesi hizmete açıldı
Messi ve arkadaşları, Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Messi ve arkadaşları, Dünya Kupası'nda finale yükseldi
Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...
Sakatlardan muzdarip olan Fenerbahçe Beko, Olimpiakos karşısında dağıldı...
EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...
EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...
Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti
Ünlü yönetmen ve genç oyuncunun aşkı bitti
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a iki sayı ile kaybetti...
Darüşşafaka, Danimarka'dan eli boş dönüyor. Temsilcimiz Bakken Bears'a...
GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
GABAR’dan petrol müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi
Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye destek geldi
Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi
Burak Özçivit'ten özür geldi, yaptığı paylaşımı sildi
Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına hasret kalacak
Hull City'de Dimitris Pelkas şoku! Sakatlığı nedeniyle formasına...
Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı
Ömer dizisine bomba bir oyuncu daha katıldı
Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti
Ünlü sunucu ödediği hesaba sosyal medyada isyan etti
Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı
Ebru Şahin imajını değiştirdi her gören aynı benzetmeyi yaptı
Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi
Ronaldinho ile Fatih Terim bir araya geldi
Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı
Türk mürettebatlı gemiye korsan saldırı