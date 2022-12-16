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16 Aralık 2022 - 21:23

Okan Buruk'tan hazırlık maçında hakeme sert tepki

Galatasaray, Antalya'daki hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Oynanan müsabakaya Okan Buruk'un hakeme gösterdiği tepki damgasını vurdu.

SPOR
16 Aralık 2022 - 21:23
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Okan Buruk'tan hazırlık maçında hakeme sert tepki


Fransa ekibi Toulouse, 41. dakikada sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Van den Boomen sağ ayağıyla ortayı yaptı, ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Rasmus Nicolaisen uzak köşeden ağlara gönderdi.

İlk yarının bitimine kısa zaman kala ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dries Mertens ortayı yaptı, top Van den Boomen'in eline çarpınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltıyı Bafetimbi Gomis gole çevirdi.



Karşılaşmanın 60. dakikasında ise Dries Mertens harika bir gole imza attı. Ceza sahası sol çaprazından kullanılan frikikte Mertens sağ ayağıyla vurdu ve topu doksana gönderdi.

Maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile biterken karşılaşmaya 41. dakikada gelişen bir olay damga vurdu.

Toulouse'u öne geçiren golde kazanılan serbest vuruşta, kenardan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan tepki geldi. Tecrübeli teknik adamın bu pozisyon sonrası sinirli hali televizyon ekranlarına da yansıdı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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