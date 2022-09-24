Okan Buruk'un gözüne giremeyen Patrick van Aanholt için ayrılık yolu göründü!













Patrick van Aanholt için ayrılık yolu göründü!

Süper Lig'e bu sezon bomba gibi başlayan Galatasaray'ın kadrosu ve oyuncularının performansları hem yönetim hem de taraftarlar tarafından takdirle karşılanıyor. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray neredeyse küme düşme hattına girmiş ve sarı-kırmızılı taraftarlar neredeyse çılgına dönmüştü. Süper Lig'in yeni sezonunda özellikle Okan Buruk'un takımın başında teknik direktör olarak gelmesiyle takımdea ve taraftarlarda yine yüzler gülmeye başladı.Galatasaray, kadrosuna eklenen yıldızların isimleriyle her maçta şov yaparken, diğer tarafta ciddi bir ayrılık kararı alındı. Bu ayrılığın perde arkasında ise bu sezon gerçekleşen transferlerin çok etkili olduğu tahmin edildi.Galatasaray'ın teknik hocası Okan Buruk, performansından bir türlü memnun kalmadığı fakat sol bekteyedek ouyuncu olmadığı için sahaya sürdüğü Patrick van Aanholt'un iyice gözden düştüğü öğrenildi. kalınca gözden düştü. Sezonun başında Lyon'dan transfer olan ve sakatlığı yenen sağ bek Leo Dubois, Konya maçında yedek olarak oyuna girip üç sayılık golü attıktan sonra Hollandalı yıldız oyuncu için yolun sonunun göründüğü belirtildi.Kulisler 32 yaşındaki Patrick Van Arnholt için bir teklif gelmesi halinde geçici transfer döneminde takımdan gönderileceğini konuşurken tecrübeli oyuncunun bu sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist yaptığı kayıtlarda yer aldı.