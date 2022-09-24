SPOR
24 Eylül 2022 - 10:22

Okan Buruk'un gözüne giremeyen Patrick van Aanholt için ayrılık yolu göründü!

Süper Lig’in yeni sezonunda şampiyonluğun favori takımlarından birisi olarak gösterilen Galatasaray’da ilk veda gerçekleşiyor. Teknik hoca Okan Buruk'un performansını beğenmediği fakat yedek oyuncu olmamasından dolayı sol beke çıkardığı Patrick van Aanholt'ın bir türlü hocasını gözüne giremediği konuşuluyor.

SPOR
24 Eylül 2022 - 10:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okan Buruk'un gözüne giremeyen Patrick van Aanholt için ayrılık yolu göründü!


Süper Lig'e bu sezon bomba gibi başlayan Galatasaray'ın kadrosu ve oyuncularının performansları hem yönetim hem de taraftarlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray neredeyse küme düşme hattına girmiş ve sarı-kırmızılı taraftarlar neredeyse çılgına dönmüştü. Süper Lig'in yeni sezonunda özellikle Okan Buruk'un takımın başında teknik direktör olarak gelmesiyle takımdea ve taraftarlarda yine yüzler gülmeye başladı.



Patrick van Aanholt

Galatasaray, kadrosuna eklenen yıldızların isimleriyle her maçta şov yaparken, diğer tarafta ciddi bir ayrılık kararı alındı. Bu ayrılığın perde arkasında ise bu sezon gerçekleşen transferlerin çok etkili olduğu tahmin edildi.

Patrick van Aanholt için ayrılık yolu göründü!

Galatasaray'ın teknik hocası Okan Buruk, performansından bir türlü memnun kalmadığı fakat sol bekteyedek ouyuncu olmadığı için sahaya sürdüğü Patrick van Aanholt'un iyice gözden düştüğü öğrenildi. kalınca gözden düştü. Sezonun başında Lyon'dan transfer olan ve sakatlığı yenen sağ bek Leo Dubois, Konya maçında yedek olarak oyuna girip üç sayılık golü attıktan sonra Hollandalı yıldız oyuncu için yolun sonunun göründüğü belirtildi.

Patrick van Aanholt

Kulisler 32 yaşındaki Patrick Van Arnholt için bir teklif gelmesi halinde geçici transfer döneminde takımdan gönderileceğini konuşurken tecrübeli oyuncunun bu sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 2 asist yaptığı kayıtlarda yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor’da Leke James ameliyat oldu
Sivasspor’da Leke James ameliyat oldu
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum'
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum'
Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: 'Türkçe konuşamayan futbolcu bu statüde oynuyor'
Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması: 'Türkçe konuşamayan futbolcu bu statüde oynuyor'
Hatayspor, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştı
Hatayspor, Teknik Direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştı
Son Haberler
Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi yararlanacak! Kritik gün 1 Ekim..
Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi...
Karabük Üniversitesi, yabancı uyrukluların cenneti oldu! Akademik kadrodaki öğretim üyeleri şaşkınlık yarattı..
Karabük Üniversitesi, yabancı uyrukluların cenneti oldu! Akademik...
İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşının yeni motosikletine binen genç tramvayın altında sürüklendi..
İstanbul'da korkunç kaza! Arkadaşının yeni motosikletine binen genç...
Faiz kararları altını düşürdü doları zirveye çıkardı! 24 Eylül altın, dolar ve euro güncel fiyatları..
Faiz kararları altını düşürdü doları zirveye çıkardı! 24 Eylül...
Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca ölümden kaçamadı..
Diyarbakır'da feci ölüm! Kıyafeti otobüs kapısına sıkışınca...
Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların nedenini anlattı!
Hastalığını ilk kez açıklayan Melike Şahin bacaklarındaki yaraların...
Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor! Süre doldu diyen Özdağ, söz verdiği videoyu paylaştı..
Ümit Özdağ ile Süleyman Soylu arasındaki gerilim bitmiyor! Süre...
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı..
MEB, 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını erişime açtı! İOKBS...
Cemal Hünal'dan duyulmamış itiraf: Benim yüzümden boşananları duydum!
Cemal Hünal'dan duyulmamış itiraf: Benim yüzümden boşananları duydum!
Mine Tugay, cesur kostümüyle objektiflerin karşısına geçti, hayranları mest oldu!
Mine Tugay, cesur kostümüyle objektiflerin karşısına geçti, hayranları...
Rusya-Antalya uçak bileti son koltuk 200 bin TL!
Rusya-Antalya uçak bileti son koltuk 200 bin TL!
Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavında nüfus müdürlükleri açık tutulacak!
Nüfus müdürlüklerine hafta sonu KPSS mesaisi! 2022-KPSS Lisans Alan...
2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi, kura sonuçları nasıl öğrenilecek? TOKİ konutları kura çekim tarihi ve isim sorgulama ekranı
2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi tarihi belli mi,...
Dünya basını o iri bebeği konuşuyor! Neredeyse 2 yaşında çocuk gibi, görenler şaşkın!
Dünya basını o iri bebeği konuşuyor! Neredeyse 2 yaşında çocuk...
Hande Macit'in Mersin'den Almanya'ya kadar uzanan 'düşes' yolculuğu!
Hande Macit'in Mersin'den Almanya'ya kadar uzanan 'düşes' yolculuğu!