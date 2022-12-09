SPOR
09 Aralık 2022 - 13:34

Okan Buruk'un yeni gözdesi Baran Aksaka! Genç yıldız performansıyla dikkatleri üzerine çekti

Galatasaray'da Villarreal ile oynanan hazırlık karşılaşmasında süre alan genç futbolcu Baran Aksaka hem attığı penaltı golüyle hem de oynadığı futbolla sarı kırmızılıları bir hayli heyecanlandırmayı başardı.

SPOR
09 Aralık 2022 - 13:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okan Buruk'un yeni gözdesi Baran Aksaka! Genç yıldız performansıyla dikkatleri üzerine çekti


 

Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Salı günü Nef Stadyumu'nda La Liga ekibi Villareal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-3 yenik ayrılan Galatasaray'ın golleri Bafetimbi Gomis, Abdülkerim Bardakcı ve Baran Demiroğlu'ndan gelirken, Villareal'in golleri ise Coquelin, Mojica, Chukwueze ve Pascual'ın ayağından geldi.



Villareal ile oynanan mücadelede genç oyunculara da fırsat tanıyan Okan Buruk, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka'nın performansından oldukça memnun kaldı.

Genç yıldız tüm dikkatleri üzerine topladı

4-3 kaybedilen Villarreal maçında Abdülkerim’in attığı golün ortasını yapan ve yüzde 97 pas isabetiyle oynayan Baran Aksaka’nın formu, orta alanda sıkıntı yaşayan Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlatacak gibi görünüyor.

İlk önce 8 numaraya evrilen, daha sonra da Okan Buruk tarafından 6 numarada değerlendirilen Baran’ın bundan sonra Torreira’nin ilk alternatifi olacağı öğrenildi. Buruk’un, sezon içinde yaşanabilecek bir sorun halinde gözünü kırpmadan genç futbolcuya şans vermeyi planladığı bildirildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın paniği! Müşterilerin imdat çığlıkları her yerden duyuldu..
Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın paniği! Müşterilerin...
Nazan Kesal’dan ilk görüşte aşk itirafı
Nazan Kesal’dan ilk görüşte aşk itirafı
Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
Dünyaca ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
Işın Karaca aldığı mutlu haberi sosyal medya hesabında paylaştı
Işın Karaca aldığı mutlu haberi sosyal medya hesabında paylaştı
Pınar Altuğ’dan takipçisinin sorusuna büyük tepki
Pınar Altuğ’dan takipçisinin sorusuna büyük tepki
Özlem Ada Şahin’in büyük ev sorunu
Özlem Ada Şahin’in büyük ev sorunu
Şafak Sezer’in kızı da babası gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor
Şafak Sezer’in kızı da babası gibi oyuncu olma yolunda ilerliyor
Şarkıcı Edis adı Zeynep Bastık ile aşk dedikodularına karışıyordu gerçek öyle değilmiş
Şarkıcı Edis adı Zeynep Bastık ile aşk dedikodularına karışıyordu...
Erkan Petekkaya’nın mutlu günü
Erkan Petekkaya’nın mutlu günü
Trabzonspor Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırmayı hedefliyor! Larsen'in yerine Bruno Peres'e lisans çıkarılacak
Trabzonspor Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırmayı hedefliyor!...
Ünlü fenomen kocasını mekan ortasında dövdü
Ünlü fenomen kocasını mekan ortasında dövdü
İngiltere prensi Harry’den kraliyet ailesine ağır suçlama
İngiltere prensi Harry’den kraliyet ailesine ağır suçlama
Miray Daner’e eleştiri yağmuru
Miray Daner’e eleştiri yağmuru
Birce Akalay’dan aşk itirafı
Birce Akalay’dan aşk itirafı
Ünlü oyuncu Ezgi Mola’ya taciz şoku
Ünlü oyuncu Ezgi Mola’ya taciz şoku