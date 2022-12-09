Okan Buruk'un yeni gözdesi Baran Aksaka! Genç yıldız performansıyla dikkatleri üzerine çekti













Genç yıldız tüm dikkatleri üzerine topladı

Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Salı günü Nef Stadyumu'nda La Liga ekibi Villareal ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-3 yenik ayrılan Galatasaray'ın golleri Bafetimbi Gomis, Abdülkerim Bardakcı ve Baran Demiroğlu'ndan gelirken, Villareal'in golleri ise Coquelin, Mojica, Chukwueze ve Pascual'ın ayağından geldi.Villareal ile oynanan mücadelede genç oyunculara da fırsat tanıyan Okan Buruk, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Aksaka'nın performansından oldukça memnun kaldı.4-3 kaybedilen Villarreal maçında Abdülkerim’in attığı golün ortasını yapan ve yüzde 97 pas isabetiyle oynayan Baran Aksaka’nın formu, orta alanda sıkıntı yaşayan Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlatacak gibi görünüyor. İlk önce 8 numaraya evrilen, daha sonra da Okan Buruk tarafından 6 numarada değerlendirilen Baran’ın bundan sonra Torreira’nin ilk alternatifi olacağı öğrenildi. Buruk’un, sezon içinde yaşanabilecek bir sorun halinde gözünü kırpmadan genç futbolcuya şans vermeyi planladığı bildirildi.