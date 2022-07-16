SPOR
16 Temmuz 2022 - 14:04

Okay Yokuşlu İspanya'dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Celta Vigo’da forma giyen Okay Yokuşlu’nun, İspanya ekibiyle yollarını ayırmasının ardından yeni adresi belli oldu. İngiltere’deki eski takımına dönecek olan Okay Yokuşlu’nun kısa süre içinde eski takımıza imza atması bekleniyor.

SPOR
16 Temmuz 2022 - 14:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okay Yokuşlu İspanya’dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu


İspanya La Liga ekibi Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, İspanya ekibi ile yollarını ayırdı. Takımla karşılıklı olarak sözleşmesini iptal eden 28 yaşındaki milli futbolcu, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Yokuşlu’nun önümüzdeki günlerde eski takımıyla sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.

Celta Vigo formasından ayrılan Okay Yokuşlu, yeniden İngiltere forması giyme aşamasında. Milli futbolcu ile anlaşma aşamasında olan West Bromwich Albion, serbest statüdeki orta saha için bonservis ücreti vermeyecek.



Celta Vigo ile 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesini karşılıklı olarak iptal eden Yokuşlu, son aşamaların halledilmesinin ardından İngiltere’de sağlık kontrolüne girerek Championship'te oynayan West Bromwich Albion formasını giyecek.

Okay Yokuşlu

Galatasaray mercek altına almıştı!

Geçen sezon Getafe’ye kiralanan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunda da West Bromwich'e kiralanmıştı. İspanyol ekibiyle 20 maça çıkan Yokuşlu’nun, takıma gol veya asist katkısı olmadı. Öte yandan West Bromwich Albion formasını terlettiği sırada Premier Lig'de çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı. Milli futbolcuyu ayrıca Galatasaray takibe almıştı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Yokuşlu, 2018 yılında Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. A Milli Takımı forması da giyen Yokuşlu, milli formayla çıktığı 39 maçta 1 gol attı.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
İlginizi Çekebilir
Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle
Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle
Alman basınına Beşiktaş'ı anlatan Valerien Ismael'den beklenmedik itiraf!
Alman basınına Beşiktaş'ı anlatan Valerien Ismael'den beklenmedik itiraf!
Son Haberler
Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor! Filenin Sultanları TRT 1 Türkiye - İtalya canlı maç izle
Filenin Sultanları'nın final etap yolculuğuna TRT 1 eşlik ediyor!...
Instagram’ın ilgi çeken yakın arkadaşlar özelliği Twitter'a da entegre edildi
Instagram’ın ilgi çeken yakın arkadaşlar özelliği Twitter'a da...
Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen hasta sekreterin elini ısırdı
Sağlıkta şiddet fiziksel olarak devam ediyor! Kocaeli'de öncelik isteyen...
Yakın erkek arkadaşıyla Bodrum tatiline devam eden Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi Can Koçkan ile barıştığı iddiası sosyal medyayı salladı!
Yakın erkek arkadaşıyla Bodrum tatiline devam eden Aslı Bekiroğlu'nun...
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı olay yarattı! Merve Demir Öztel’i vefasızlıkla suçladı! Olaylı şarkı kaldırılma riski altında
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel'in şarkısı olay yarattı! Merve...
Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kefilsiz kredi çekme şartları belli oldu
Kefil olmadan kredi çekilir mi? Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için...
Ülkemizde yaşanan garip olayların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul'da durağa asılan ilan insanlara Breaking Bad dizisini hatırlattı
Ülkemizde yaşanan garip olayların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul'da...
Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!
Bodrum restoranlarındaki fahiş hesaplar herkesi şoka uğrattı!
Duy Beni dizisinde yer alan taciz sahnelerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor!
Duy Beni dizisinde yer alan taciz sahnelerine sosyal medyada tepkiler...
Adana’da nişan töreni ‘halayı yavaş çek’ kavgasıyla kanlı bitti!
Adana’da nişan töreni ‘halayı yavaş çek’ kavgasıyla kanlı...
Kabine toplantısı ne zaman olacak? KYK gelişmeleri ile ilgili gözler kabine toplantısına çevrildi
Kabine toplantısı ne zaman olacak? KYK gelişmeleri ile ilgili gözler...
TCDD’den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı!
TCDD’den cinsiyete göre koltuk seçimi kararı!
Yürekleri burkan bir haber daha Kocaeli'den geldi! Nesrin Kütükçü dini nikahlı eşi tarafından ölü bulundu
Yürekleri burkan bir haber daha Kocaeli'den geldi! Nesrin Kütükçü...
Alman basınına Beşiktaş'ı anlatan Valerien Ismael'den beklenmedik itiraf!
Alman basınına Beşiktaş'ı anlatan Valerien Ismael'den beklenmedik...
WhatsApp, durum bildirimleri için sesli not özelliğini geliştiriyor!
WhatsApp, durum bildirimleri için sesli not özelliğini geliştiriyor!