Okay Yokuşlu İspanya’dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu













Galatasaray mercek altına almıştı!

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, İspanya ekibi ile yollarını ayırdı. Takımla karşılıklı olarak sözleşmesini iptal eden 28 yaşındaki milli futbolcu, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Yokuşlu’nun önümüzdeki günlerde eski takımıyla sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Celta Vigo formasından ayrılan Okay Yokuşlu, yeniden İngiltere forması giyme aşamasında. Milli futbolcu ile anlaşma aşamasında olan West Bromwich Albion, serbest statüdeki orta saha için bonservis ücreti vermeyecek.Celta Vigo ile 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesini karşılıklı olarak iptal eden Yokuşlu, son aşamaların halledilmesinin ardından İngiltere’de sağlık kontrolüne girerek Championship'te oynayan West Bromwich Albion formasını giyecek.Geçen sezon Getafe’ye kiralanan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunda da West Bromwich'e kiralanmıştı. İspanyol ekibiyle 20 maça çıkan Yokuşlu’nun, takıma gol veya asist katkısı olmadı. Öte yandan West Bromwich Albion formasını terlettiği sırada Premier Lig'de çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı. Milli futbolcuyu ayrıca Galatasaray takibe almıştı. Orta saha pozisyonunda oynayan Yokuşlu, 2018 yılında Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'ya transfer olmuştu. A Milli Takımı forması da giyen Yokuşlu, milli formayla çıktığı 39 maçta 1 gol attı.