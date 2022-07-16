Okay Yokuşlu İspanya’dan ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, İspanya ekibi ile yollarını ayırdı. Takımla karşılıklı olarak sözleşmesini iptal eden 28 yaşındaki milli futbolcu, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Yokuşlu’nun önümüzdeki günlerde eski takımıyla sözleşme imzalayacağı konuşuluyor. Celta Vigo formasından ayrılan Okay Yokuşlu, yeniden İngiltere forması giyme aşamasında. Milli futbolcu ile anlaşma aşamasında olan West Bromwich Albion, serbest statüdeki orta saha için bonservis ücreti vermeyecek.
Celta Vigo ile 2024 yılına kadar sürecek olan sözleşmesini karşılıklı olarak iptal eden Yokuşlu, son aşamaların halledilmesinin ardından İngiltere’de sağlık kontrolüne girerek Championship'te oynayan West Bromwich Albion formasını giyecek.