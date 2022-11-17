Öksürük ve balgam şikayetiniz varsa dikkat: Bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz!







Öksürük ve balgam alarmdır







25 yaş üzerindekiler öksürüğe dikkat

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişide grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi belirtiler görülmeye başladı. Son haftalarda çok sayıda kişi boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Hala devam eden Covid-19 salgınından endişelenen kişiler için uzman isimden kritik uyarılar geldi.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son dönemde etkisini gösteren öksürük tehlikesine dikkat çekti. Akciğerlerin korunmasının önemli olduğunu ifade eden Özlü, insanların kendisini her türlü gazdan, tozdan ve dumanlardan koruması gerektiğini söyledi.Sağlıklı bir kişinin öksürdüğünde balgam çıkarmadığını, öksürük ve balgamın bazı hastalıklar için alarm niteliği taşıdığını ifade etti. Tehlike özellikle 25 yaş üzerindeki kişiler için başlıyor.Prof. Dr. Tevfik Özlü, 25 yaş üzerindeki kişilerde akciğer fonksiyonlarının yıllar içinde düştüğünü aktararak, KOAH hastalığında bu fonksiyonel kaybın çok daha fazla olduğunu ve kişi 50-60 yaşlarına geldiğinde akciğer kapasitesinin yetersiz kaldığını söyledi. KOAH hastalığının erken belirtisi olarak öksürük ve balgam şikayetleri görülüyor. Sigara kullanan kişiler bu şikayetlerin sigara kaynaklı geliştiğini düşünürken bunu bir hastalık belirtisi olarak görmüyor. Ancak sigara içenler aynı zamanda öksürükle birlikte balgam çıkarıyorlarsa bu, akciğerde başlayan bir hastalığın alarmı olabilir. İleriki seviyelerde de nefes darlığı görülüyor. KOAH hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Özlü, akciğerleri korumak için temiz hava solumak, tozlardan, gazlardan ve kimyasal ortamlardan kaçınılmasını öneriyor. Sigara dumanına maruz kalan kişilerde de akciğer sorunları kendini gösterebiliyor. Eğer sizlerde de öksürük ve balgam şikayeti varsa ve bunun devamında nefes darlığı takip ediyorsa mutlaka hekiminize danışmanız gerekiyor.