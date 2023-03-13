Oktay Derelioğlu’ndan Vincent Aboubakar’a övgü













Aboubakar galibiyeti getirdi

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanında Vincent Aboubakar’ın yıldızlaşmasıyla birlikte zorlu deplasmanda sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.Beşiktaş’ın eski futbolcularından şimdilerin spor yorumcusu Oktay Derelioğlu, karşılaşmanın ardından Takvim Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmelerle büyük ses getirdi.Siyah beyazlıların eski golcüsünün, Vincent Aboubakar’ın performansı hakkında söyledikleri taraftarlar tarafından da büyük bir destek alırken, Derelioğlu yaptığı açıklamalarda; ‘ Geçen hafta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Ankaragücü karşısında galibiyeti aldığında Vincent Aboubakar’ın sergilediği performansla eski günlerine geri döndüğünü belirtmiştim. Geçen haftanın ardından Aboubakar bu hafta da harika bir gol atmayı başararak yükselen performansını devam ettirdi. Golcü oyuncu attıkça morallenir ve daha da güçlü bir performans sergiler. Bir takımın golcüsü eğer kaliteliyse, oynanan maçlarda yaşanan sorunların %50’sini çözmeyi başarır. ‘ ifadelerini kullandı.