SPOR
13 Mart 2023 - 10:06

Oktay Derelioğlu'ndan Vincent Aboubakar'a övgü

Spor yorumcusu Oktay Derelioğlu, Başakşehir – Beşiktaş karşılaşmasının ardından siyah beyazlıların Kamerunlu golcüsü Aboubakar hakkında söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekerken, söyledikleri taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

SPOR
13 Mart 2023 - 10:06
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Oktay Derelioğlu’ndan Vincent Aboubakar’a övgü
TAKİP ETTAKİP ET


Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanında Vincent Aboubakar’ın yıldızlaşmasıyla birlikte zorlu deplasmanda sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş’ın eski futbolcularından şimdilerin spor yorumcusu Oktay Derelioğlu, karşılaşmanın ardından Takvim Gazetesi’ne yaptığı değerlendirmelerle büyük ses getirdi.



vincent aboubakar başakşehir

Aboubakar galibiyeti getirdi

Siyah beyazlıların eski golcüsünün, Vincent Aboubakar’ın performansı hakkında söyledikleri taraftarlar tarafından da büyük bir destek alırken, Derelioğlu yaptığı açıklamalarda;

‘ Geçen hafta oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Ankaragücü karşısında galibiyeti aldığında Vincent Aboubakar’ın sergilediği performansla eski günlerine geri döndüğünü belirtmiştim. Geçen haftanın ardından Aboubakar bu hafta da harika bir gol atmayı başararak yükselen performansını devam ettirdi. Golcü oyuncu attıkça morallenir ve daha da güçlü bir performans sergiler. Bir takımın golcüsü eğer kaliteliyse, oynanan maçlarda yaşanan sorunların %50’sini çözmeyi başarır. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ