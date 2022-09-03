Oktay Kaynarca’nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara geri dönüyor!

Eşkıyalar Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sonra başrol oyuncusunun hangi projeleriyle ekranlara geldiği merak ediliyor. Bu arada usta oyuncu Onur Tan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizinin senaryosuysa Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleminden çıkarak ATV ekranlarına geri dönecek.
Cezayir Türk, sınır tanımayan doktorlardan biri olan Firuze ile yurtdışında sürekli operasyonlar sırasında geçirdiği bir sakatlığın ardından tanışıyor. Karısını ve ailesini çok özlese de onlara bir daha asla dönmeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olan ve bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrar İstanbul'da yaşamak zorunda kalır. Ancak ne yeni ailesi, ne de onu yıllardır özleyen ve kabrinin başında dua eden ailesi bu gelişmelerden habersizdi. Kendisine emanet ettiği İstanbul, karşısına bambaşka bir İstanbul olarak çıkacaktı.
Ben Bu Cihana Sığmazam KonusuDerin ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve sabotaj kurbanı olan kardeşinin intikamını alır. Devlet ve ailesinin güvenliği için öldüğünü kanıtlayarak yeni bir hayata başlar.
Cezayir Türk, sınır tanımayan doktorlardan biri olan Firuze ile yurtdışında sürekli operasyonlar sırasında geçirdiği bir sakatlığın ardından tanışıyor. Karısını ve ailesini çok özlese de onlara bir daha asla dönmeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olan ve bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrar İstanbul'da yaşamak zorunda kalır. Ancak ne yeni ailesi, ne de onu yıllardır özleyen ve kabrinin başında dua eden ailesi bu gelişmelerden habersizdi. Kendisine emanet ettiği İstanbul, karşısına bambaşka bir İstanbul olarak çıkacaktı.