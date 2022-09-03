Oktay Kaynarca’nın Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara geri dönüyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam Konusu

Ben Bu Cihana Sığmazam Oyuncuları

Ben Bu Cihana Sığmazam Ne Zaman Başlayacak?

Eşkıyalar Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan sonra başrol oyuncusunun hangi projeleriyle ekranlara geldiği merak ediliyor. Bu arada usta oyuncu Onur Tan'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizinin senaryosuysa Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleminden çıkarak ATV ekranlarına geri dönecek.Derin ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve sabotaj kurbanı olan kardeşinin intikamını alır. Devlet ve ailesinin güvenliği için öldüğünü kanıtlayarak yeni bir hayata başlar.Cezayir Türk, sınır tanımayan doktorlardan biri olan Firuze ile yurtdışında sürekli operasyonlar sırasında geçirdiği bir sakatlığın ardından tanışıyor. Karısını ve ailesini çok özlese de onlara bir daha asla dönmeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olan ve bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrar İstanbul'da yaşamak zorunda kalır. Ancak ne yeni ailesi, ne de onu yıllardır özleyen ve kabrinin başında dua eden ailesi bu gelişmelerden habersizdi. Kendisine emanet ettiği İstanbul, karşısına bambaşka bir İstanbul olarak çıkacaktı.Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) Işıl Yücesoy (Gülendam)Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi hakkında net bir tarih bilgisi bulunmamaktadır. Yeni sezonun gelmesiyle beraber dizinin de ATV kanalında yerini bulması düşünülüyor.