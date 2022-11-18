Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam hakkında flaş karar!







İşte dizide yapılan değişiklikler;







Oktay Kaynarca'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra yine büyük bir çıkış yakaladığı, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi salı akşamları reytinglerde ilk sırada olmaya devam ediyor. Fenomen diziyle ilgili bu aralar bir takım değişikler yapılmaya karar verildi.Dizinin hem yapımcısı hem de başrolü gündemden düşmeyen dizi için Oktay Kaynarca, bazı değişimler planladı. Başarılı oyuncu kadrosu olan, her hafta yeni bölümü merakla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda dizinin başladığı günden beri Mustafa Şevki Doğan yer alıyordu. Yapılan değişimle Onur Tan fenomen dizinin yönetmen koltuğuna oturdu. 11. bölümden sonra Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini artık Onur Tan yönetmeye başlayacak.