Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı













ATV, merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizinin yayın tarihini açıkladı

ATV'nin merakla beklenilen dizislerinden birisi olan “Ben Bu Cihana Sığmazam” için heyecanı doruğa tırmandı. Güzel Adamler Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Yayınlanan tanıtım fragmanıyla büyük ilgi gören dizinin, 20 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşacağı söylendi. Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş dizinin senaryosunu yazarken, proje tasarımını ve genel hikayeyi Oktay Kaynarca ve Onur Tan oluşturdu.ATV ekranlarında büyük ses getirmesi beklenen dizisinin çıkış tarihi belli oldu. Çekimlerinde Haziran ayında başlanan "Ben Bu Chihana Simazam"ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı ve gösterim tarihi açıklandı. Adını şair Nesimi'nin bir şiirinden alan dizinin başrolünü Oktay Kaynarca oynarken ünlü oyuncu aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyor.Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken aksiyon ve macera severlerin merakla bekledikleri dizide, aile ilişkileriyle birlikte tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunacağı söyleniyor.Dizide, Oktay Kaynarca Cezayir karakterine hayat verirken Ebru Özkan Saban'ın Leyla karakterine, Pelin Akil'in ise Firuze karakterine hayat vereceği öğrenildi. ATV'nin ses getirecek dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' 20 Eylül Salı günü ilk bölümüyle ATV ekranlarına gelecek ve izleyicilerle buluşacak.