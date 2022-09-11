MEDYA
11 Eylül 2022 - 20:05

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonraki yeni projesi olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli dizinin ekranlarda yayınlanacağı tarihi belli oldu. ATV, merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı.

MEDYA
11 Eylül 2022 - 20:05
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Oktay Kaynarca'nın yeni dizisini milyonlar bekliyordu! ATV merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için tarihi açıkladı


ATV'nin merakla beklenilen dizislerinden birisi olan “Ben Bu Cihana Sığmazam” için heyecanı doruğa tırmandı. Güzel Adamler Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Yayınlanan tanıtım fragmanıyla büyük ilgi gören dizinin, 20 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşacağı söylendi. Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş dizinin senaryosunu yazarken, proje tasarımını ve genel hikayeyi Oktay Kaynarca ve Onur Tan oluşturdu.

Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam



ATV ekranlarında büyük ses getirmesi beklenen dizisinin çıkış tarihi belli oldu. Çekimlerinde Haziran ayında başlanan "Ben Bu Chihana Simazam"ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı ve gösterim tarihi açıklandı. Adını şair Nesimi'nin bir şiirinden alan dizinin başrolünü Oktay Kaynarca oynarken ünlü oyuncu aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam

ATV, merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizinin yayın tarihini açıkladı

Yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken aksiyon ve macera severlerin merakla bekledikleri dizide, aile ilişkileriyle birlikte tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunacağı söyleniyor.

Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam

Dizide, Oktay Kaynarca Cezayir karakterine hayat verirken Ebru Özkan Saban'ın Leyla karakterine, Pelin Akil'in ise Firuze karakterine hayat vereceği öğrenildi. ATV'nin ses getirecek dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' 20 Eylül Salı günü ilk bölümüyle ATV ekranlarına gelecek ve izleyicilerle buluşacak.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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