Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:23

Oktay Vural kimdir, nereli, yaşı kaç? Oktay Vural biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yapmış olan Oktay Vural, siyasetçi, hukukçu ve de bürokrat olarak görev almıştır. Siyaseti bırakıp bırakmadığı merak edilen Vural'ın aynı zaman da hayatı da merak konusu oldu. Oktay Vural kimdir, kaç yaşında? Oktay Vural siyasete devam ediyor mu?

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:23
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Oktay Vural kimdir, nereli, yaşı kaç? Oktay Vural biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
MHP'de uzun yıllar hizmet vermiş ve siyaset dünyasında sevilen isim Oktay Vural, kimdir, vekil olarak devam ediyor mu, MHP'de yer alıyor mu? soruları internet üzerinde sıklıkla rastlanılmıştır. Oktay Vural'ın biyografisi haberimizde yer almaktadır

OKTAY VURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1956 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen siyasetçi isi Oktay Vural, aslen Siirt'lidir. Eğitimine Diyarbakır'da başladıktan sonra üniversite hayatı için İstanbul'da geldi. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasıyla beraber Turgut Özal ile çalışma hayatına başladı. 1987 yılında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde doktorasını tamamladı.

1988-Başbakanlık Müşavirliği yaptı

1989-Botaş Boru Hatları Genel Müdür yardımcılığı yaptı

1992-1993 - Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurul üyesi oldu.

1995-MHP üzerinden milletvekili adayı oldu.

1999-2007 tarihleri arasında İzmir'de aday oldu ve seçildi.

OKTAY VURAL EVLİ Mİ?

Oktay Vural eşi Tuva Vural'ı kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaybetti. Bu evlilikten ise Yavuz ve Oğuz adında iki tane erkek çocuğu vardır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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