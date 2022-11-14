Oktay Vural kimdir, nereli, yaşı kaç? Oktay Vural biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

MHP'de uzun yıllar hizmet vermiş ve siyaset dünyasında sevilen isim Oktay Vural, kimdir, vekil olarak devam ediyor mu, MHP'de yer alıyor mu? soruları internet üzerinde sıklıkla rastlanılmıştır. Oktay Vural'ın biyografisi haberimizde yer almaktadır OKTAY VURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1956 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen siyasetçi isi Oktay Vural, aslen Siirt'lidir. Eğitimine Diyarbakır'da başladıktan sonra üniversite hayatı için İstanbul'da geldi. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmasıyla beraber Turgut Özal ile çalışma hayatına başladı. 1987 yılında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde doktorasını tamamladı. 1988-Başbakanlık Müşavirliği yaptı 1989-Botaş Boru Hatları Genel Müdür yardımcılığı yaptı 1992-1993 - Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurul üyesi oldu. 1995-MHP üzerinden milletvekili adayı oldu. 1999-2007 tarihleri arasında İzmir'de aday oldu ve seçildi. OKTAY VURAL EVLİ Mİ? Oktay Vural eşi Tuva Vural'ı kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaybetti. Bu evlilikten ise Yavuz ve Oğuz adında iki tane erkek çocuğu vardır.