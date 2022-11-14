MHP'de uzun yıllar hizmet vermiş ve siyaset dünyasında sevilen isim Oktay Vural, kimdir, vekil olarak devam ediyor mu, MHP'de yer alıyor mu? soruları internet üzerinde sıklıkla rastlanılmıştır. Oktay Vural'ın biyografisi haberimizde yer almaktadır
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:23
Oktay Vural kimdir, nereli, yaşı kaç? Oktay Vural biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yapmış olan Oktay Vural, siyasetçi, hukukçu ve de bürokrat olarak görev almıştır. Siyaseti bırakıp bırakmadığı merak edilen Vural'ın aynı zaman da hayatı da merak konusu oldu. Oktay Vural kimdir, kaç yaşında? Oktay Vural siyasete devam ediyor mu?
Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:23
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