Okul alışverişi hiç bu kadar keyifli olmamıştı! Alışveriş yapanlara değerinde hediyeler verilecek! Son gün belli oldu sakın kaçırmayın

Yeni eğitim öğretim dönemine az zaman kala veliler alışveriş için harekete geçti. Her şeyin çok pahalı olduğu şu dönemde okul alışverişi yapacaklara güzel haber geldi. Fethiye'de Erasta AVM'de bulunan mağaza yapılan alışverişlerin tutarlarına göre hediye vereceğini açıkladı. Güzel haberi duyan vatandaşlar kampanyanın ne zaman geçerli olduğunu araştırmaya başladı. İşte detaylar...
Okul alışverişinde büyük kampanya
Fethiye'de uygulamaya geçilen kampanya 12.09.2022 saat 10.00 ve 18.09.2022 saat 22.00 arasında Erasta Fethiye AVM'd faaliyet gösteren mağaza ve kiosklardan yapılan alışverişlerde geçerli olacaktır. Kampanya üzerinde yapılan alışveriş üzerine verilen kırtasiye kiti verilmektedir. İçeriğinde ise; Faber marka 4 adet kurşun kalem, Faber marka 2 adet kırmızı kalem, Faber marka 2 adet silgi, Faber marka 1 adet 12 renk pastel boya, Adel marka 1 adet kalemtraş, Gıpta marka 1 adet defter, Bronş marka 1 adet kalem kutusundan oluşan kırtasiye seti verilmektedir. Erasta Fethiye AVM içerisinde yer alan danışmada yapılan makbuzun verilmesiyle kampanyadan yararlanabilecek.