Okul birinciliği kontenjanı nedir, nasıl kullanılır? Okul birinciliği kontenjanı nasıl kullanılır? Okul birinciliği kontenjanı avantajları

Okul birinciliği kontenjanı öğrenciye verilen ek puan olarak bilinsede böyle bir durum söz konusu değildir. Okul birinciliği kontenjanı öğrenciye sağlanan bir avantajdır. Okul birincisi olmak için liseden mezun olan öğrencilerin en iyi derece ile okulu tamamlaması gerekir. Peki,Okul birinciliği kontenjanı nedir? Okul birinciliği kontenjanı nasıl belirlenir? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Okul birincisi olan öğrenciler için sınavdan sonra belirli bir kontenjan ayrılır. Birçok üniversitenin okul birincileri için ayrılmış olan kontenjanları bulunur. Yani bu kapsamda okul birincileri için ayrılan bu kontenjanları sınav puanınız tutmasa bile yerleşebilirsiniz. Bu nedenle öğrencilerin yapacağı tercihler oldukça önemli bir yere sahiptir. Yanlış yapılan tercihler nedeniyle her yıl birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmaktadır.Okul birincisi olan öğrenciler bu avantajı sadece ilk sene kullanabilmektedir. Sonraki senelerde okul birinciliği kontenjanından yararlanamazsınız. Yerleştirme puanının açıklanması ile birlikte beklenen puandan yüksek alan öğrenciler çok yüksek puanlı tercihler yapmamalıdır.Yerleştirme puanı düşük gelen öğrenciler ise tam tersi bir yöntem uygulayarak yüksek puanlı tercihler yaparak avantaj sağlayabilir. Ancak burada belirtilen nokta 400 puan alan bir öğrencinin 500 puanlık bir tercih yeri yazması değildir. Ortalama bir programda düşük puanla yerleşme olasılığınız mantıklı bir tercih sonucunda garantilenebilir.Öğrenciler tercihlerini genel olarak rehber öğretmenleri ile yapmalıdır. Bu konuda bilgili olan birinden yardım almak oldukça önemlidir. Yapılan doğru tercihler ile birlikte Vakıf üniversitelerinde burslu olarak eğitim alabilirsiniz .Okul birincisi olan öğrencilere verilen kontenjan zorunlu bir kontenjan değildir. Okullar istekleri doğrultusunda okul birincisi kontenjanı açabilir. Verilen tercih kılavuzunda ise hangi okullarda kontenjan bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Her okulun her yıl okul birincisi kontenjanı açma zorunluluğu bulunmaz.