EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 01:44

Okul birinciliği kontenjanı nedir, nasıl kullanılır? Okul birinciliği kontenjanı nasıl kullanılır? Okul birinciliği kontenjanı avantajları

Her öğrencinin hayali okul birincisi olmaktır. Okul birincisi olan öğrencileri belirli kontenjanlar ayrılıyor. Peki,Okul birinciliği kontenjanı nedir? Okul birinciliği kontenjanı nasıl belirlenir? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

EĞİTİM
01 Kasım 2022 - 01:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Okul birinciliği kontenjanı nedir, nasıl kullanılır? Okul birinciliği kontenjanı nasıl kullanılır? Okul birinciliği kontenjanı avantajları


Okul birinciliği kontenjanı öğrenciye verilen ek puan olarak bilinsede böyle bir durum söz konusu değildir. Okul birinciliği kontenjanı öğrenciye sağlanan bir avantajdır. Okul birincisi olmak için liseden mezun olan öğrencilerin en iyi derece ile okulu tamamlaması gerekir. Peki,Okul birinciliği kontenjanı nedir? Okul birinciliği kontenjanı nasıl belirlenir? İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI AVANTAJLARI NELERDİR?

Okul birincisi olan öğrenciler için sınavdan sonra belirli bir kontenjan ayrılır. Birçok üniversitenin okul birincileri için ayrılmış olan kontenjanları bulunur. Yani bu kapsamda okul birincileri için ayrılan bu kontenjanları sınav puanınız tutmasa bile yerleşebilirsiniz. Bu nedenle öğrencilerin yapacağı tercihler oldukça önemli bir yere sahiptir. Yanlış yapılan tercihler nedeniyle her yıl birçok okul birincisi kontenjanı boş kalmaktadır.

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI NASIL KULLANILIR?



Okul birincisi olan öğrenciler bu avantajı sadece ilk sene kullanabilmektedir. Sonraki senelerde okul birinciliği kontenjanından yararlanamazsınız. Yerleştirme puanının açıklanması ile birlikte beklenen puandan yüksek alan öğrenciler çok yüksek puanlı tercihler yapmamalıdır.

Okul birincisi kontenjanı

Yerleştirme puanı düşük gelen öğrenciler ise tam tersi bir yöntem uygulayarak yüksek puanlı tercihler yaparak avantaj sağlayabilir. Ancak burada belirtilen nokta 400 puan alan bir öğrencinin 500 puanlık bir tercih yeri yazması değildir. Ortalama bir programda düşük puanla yerleşme olasılığınız mantıklı bir tercih sonucunda garantilenebilir.Öğrenciler tercihlerini genel olarak rehber öğretmenleri ile yapmalıdır. Bu konuda bilgili olan birinden yardım almak oldukça önemlidir. Yapılan doğru tercihler ile birlikte Vakıf üniversitelerinde burslu olarak eğitim alabilirsiniz .

OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI NASIL BELİRLENİR?

Okul birincisi olan öğrencilere verilen kontenjan zorunlu bir kontenjan değildir. Okullar istekleri doğrultusunda okul birincisi kontenjanı açabilir. Verilen tercih kılavuzunda ise hangi okullarda kontenjan bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Her okulun her yıl okul birincisi kontenjanı açma zorunluluğu bulunmaz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Geçici mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? Geçici mezuniyet belgesi hangi durumlarda verilir? Geçici mezuniyet belgesi geçerlilik süresi ve alma şartları
Geçici mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? Geçici mezuniyet belgesi hangi durumlarda verilir? Geçici mezuniyet belgesi geçerlilik süresi ve alma şartları
Üniversitede kavga edince ne olur, cezası nedir? Üniversitede kavga edince uygulanan cezalar
Üniversitede kavga edince ne olur, cezası nedir? Üniversitede kavga edince uygulanan cezalar
Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği
Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği
24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı? 2022 resmi tatiller takvimi
24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı? 2022 resmi tatiller takvimi
Öğretmenlerden eylem kararı! 1 Kasım 2022 Salı günü okullar tatil mi? 1 Kasım günü ilk derse katılmayacaklar!
Öğretmenlerden eylem kararı! 1 Kasım 2022 Salı günü okullar tatil mi? 1 Kasım günü ilk derse katılmayacaklar!
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Milyonlarca KYK yükümlüsüne müjde! Meclis, KYK borç faizleri affetti..
Son Haberler
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, ne anlama gelir? GSS borcu ödemek zorunlu mu, maaştan kesilir mi? GSS borcu hakkında bilinmesi gerekenler
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedir, ne anlama gelir? GSS...
Deprem risk raporu nedir, ne işe yarar? Deprem risk raporu nereden ve nasıl alınır? Deprem risk raporu alma süresi ve maliyeti
Deprem risk raporu nedir, ne işe yarar? Deprem risk raporu nereden ve...
Askeri birlik nedir, ne demektir? Askerli birliğe ne zaman teslim olunmalı? Askeri birliğe katılma ve teslim olma saatleri
Askeri birlik nedir, ne demektir? Askerli birliğe ne zaman teslim olunmalı?...
Geçici mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? Geçici mezuniyet belgesi hangi durumlarda verilir? Geçici mezuniyet belgesi geçerlilik süresi ve alma şartları
Geçici mezuniyet belgesi nedir, nasıl alınır? Geçici mezuniyet belgesi...
Zorunlu deprem sigortası nedir, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası neden yaptırılır? Zorunlu deprem sigortası cezası
Zorunlu deprem sigortası nedir, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası...
Askerlik sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir, ne anlama gelir? Sevk bitiş tarihi askerliğe teslim olma tarihi midir? Askerlikte sevk başlangıç ve bitiş tarihi
Askerlik sevk başlangıç ve bitiş tarihi nedir, ne anlama gelir? Sevk...
İntibak eğitimi nedir, nasıl yapılır? İntibak eğitimi kaç gün sürer? TSK, PMYO, PÖH, KHO intibak eğitimi
İntibak eğitimi nedir, nasıl yapılır? İntibak eğitimi kaç gün...
Üniversitede kavga edince ne olur, cezası nedir? Üniversitede kavga edince uygulanan cezalar
Üniversitede kavga edince ne olur, cezası nedir? Üniversitede kavga...
Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma cezası hangi durumlarda uygulanır? Üniversiteden atılma suçları ve yönetmeliği
Üniversiteden atılma var mıdır, yok mudur? Üniversiteden atılma...
Bankalarda faiz depremi: En düşük faizle 45.000 TL ihtiyaç kredisi! ING, TEB, QNB
Bankalarda faiz depremi: En düşük faizle 45.000 TL ihtiyaç kredisi!...
Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik hakkı veriliyor
Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik...
Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle
Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle
Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hikaye çıktı! Bakın dizi kimin hikayesini anlatıyormuş...
Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hikaye çıktı! Bakın dizi kimin...
Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı
Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular...
EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam genişliyor
EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam...