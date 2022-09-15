SAĞLIK
15 Eylül 2022 - 12:14

'Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük koruma bağışıklık'

Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük korumanın bağışıklık olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevinç Tugay, güçlü bağışıklık için su tüketimi, uyku düzeni, vitamin ve minerallere dikkat çekti.

SAĞLIK
15 Eylül 2022 - 12:14
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'Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük koruma bağışıklık'

Okulların açılması ile birlikte bulaşıcı hastalıklarda kapıya dayandı. Türkiye genelinde 19 milyon öğrencinin okul sıralarına merhaba demesiyle en büyük tehlike de onları bekliyor. Özel Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevinç Tugay, çocukluk çağı hastalıklarından korunmak için güçlü bağışıklık sisteminin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bol su tüketilmeli”

Su tüketimine öne çıkan Dr. Sevinç Tugay, “Her renkten sağlıklı beslenme ve su tüketimi olmazsa olmazlarımız. Et, süt, yumurta ve balık tüketimi, sarı, kırmızı, yeşil hem sebzeye hem de meyve ile doğal ve dengeli beslenmek bağışıklığın güçlendirilmesi için oldukça önemli. Güzel sebze-meyve yiyen bir çocuğun C vitamini takviyesi kullanmasına gerek yok. Ayrıca haftada 1-2 kez balık yiyorsa Omega-3 desteği de alınmasına gerek yok, ama yemiyorsa Omega-3 desteği alınabilir. Tüm bu ek gıda ve vitamin takviyeleri hekime danışılarak kullanılmalı. Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için kontrolsüz olarak bağışıklık güçlendirici vitamin-mineral takviyeleri kullanılmaması gerekiyor. Bağışıklığı destekleyen ve zarar vermeyen ürünleri ise D vitamini (yaşa uygun dozda), C vitamini ve çinko olarak sıralayabiliriz. Çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için düzenli ve 8-10 saat uyku şart. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak için uyku düzenine önem verilmeli” dedi.

“Rutin çocuk muayeneleri aksatılmamalı”

Çocuklarda büyümeyi sağlayan, organların çalışmasını düzenleyen, benzer şekilde vücudun onarım mekanizmasında görev yapan ve bağışıklığı güçlendiren melatonin hormonu uyku halinde (karanlık ortamda- ram uykuda) en yoğun 22.00- 02:00 saatleri içersinde salgılandığına öne çıkan Dr. Sevinç Tugay, “Düzensiz uyku uyuyan çocuklar bu hormonun etkilerinden faydalanamaz; dolayısıyla vücut direnci zayıflar ve hastalıklara yakalanması daha kolay olur. Hayatımızın vazgeçilmezi televizyona tablet ve telefonda eklendi. Gündelik hayatın içinde tamamı sınırlı kullanılmalı. Bilgisayar veya tablet karşısında oyunlara süresiz devam etmemeli. Tüm vücut ve öncelikle gözlerin dinlenmeye ihtiyacı var. Günde en azından 1 saat açık havaya çıkılmalı. Koşmak, oynamak, oksijen almak tabletten ve televizyondan aldığı ışık etkisini uzaklaştırmak için oldukça önemli. Hareket gerektiren her şekilde aktivite çok faydalı. Rutin çocuk muayeneleri aksatılmamalı. Vücutta neyin eksik oluğunu bilmeden takviye kullanmak tehlikeli olabilir. Yıllık kan testlerine bakılıp çocukların ne durumda olduğu gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

 

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