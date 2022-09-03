YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:39

Okul Çantası Alırken Dikkat

Bilecik’te okul, bayan ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, "Veliler çanta alırken, orijinal ve hafif olan çantaları tercih etsin" dedi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 12:39
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Okul Çantası Alırken Dikkat


Bilecik'te okul, bayan ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, "Veliler çanta alırken, orijinal ve hafif olan çantaları tercih etsin" dedi.


Okulların açılmasına ramak kala çanta satıcıları velileri uyarıda bulunarak, merdiven altı çantacılardan çanta alınmaması gerektiğini, çantaların rahatsız ve sağlıksız olması boyun ve sırt ağrıları ile kollarda ve ellerde uyuşmaya yol açabildiğini dile getirdiler.




Bilecik'te okul, bayan ve valiz satışı yapan Ercan Gökenç, okula hazırlık dönemi yaklaştığı şu günlerde kendilerinin tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, Bilecik'e yetecek kadar okul çantasının ellerinde bulunduğunu söyledi. Gökenç, "Öğrenci kardeşlerimiz için tüm hazırlıklarımızı yaptık. 1 haftadır okul çantası satışları başladı. Bu haftadan sonra da daha da hızlanır. Bizler orijinal çanta satıyoruz. Çünkü onlar daha dayanıklı ve daha sağlıklı oluyor. Merdiven altı çantalar hep içine kitap, defter girdiğinde daha düşük ömürlü olurken, aynı zamanda da çocukların sağlığı tehdit edebiliyor. Sağlık Bakanı ve uzmanların okul çantaları hakkında son zamanlarda uyarılarda bulunuyorlar. Bu uyarılara veliler kulak vermeli. Peki, aileler çocukları için hangi çantaları tercih etmeli? Olabildiğince hafif sırt çantaları seçilmelidir. O nedenle boş ağırlığını mutlaka alırken göz önünde bulundurun. Bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih edin. Daha aşağı inmesi bele fazla ağırlık yaratabilir. Tekerlekli tipler düz zeminlerde çekerek taşımaya da yardımcı olacağı için çocuğun yükünü azaltmada faydalı olabilir" diye belirtti.

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