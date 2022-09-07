EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:20

Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı

Okulda öğretmen ve veli ilişkisinin güven verici olması gerektiğini söyleyen Barış Sezgin “Çocuk, hayatı anne ve babasının gözlerinden görür. Olumlu iletişime şahit olan çocuk, öğretmenine güvenir ve okul kaygısı azalır” dedi.

EĞİTİM
07 Eylül 2022 - 11:20
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Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Okul öncesinden liseye her kademeden 18 milyon öğrenci, yaz tatilinin ardından okula başlamanın veya bir üst sınıfa geçmenin heyecanını yaşıyor. Her yeni eğitim öğretim yılı, çocukların geliştiği, büyüdüğü ve ihtiyaçlarının değiştiği yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor. Bu süreç iyi yönetilmediğinde, öğrencinin duygusal ihtiyaçları tespit edilip gerekli önlemler alınmadığında okula uyum süreci hem öğrenciler hem veliler ek olarak eğitimciler için zor bir duruma dönüşebiliyor. “İyi bir gelecek için güzel bir başlangıç” şarttır diyen Uğur Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik & AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, çocukların evdeki duygusal yaşam merkezlerinden ayrılması nedeniyle kaygılandıklarını, doğru yaklaşımlarla bu sorunun kolayca aşılabileceğini söyledi.

Arkadaş değil duygudaş olmalıyız
Gelişim çağındaki öğrencilerin özellikle de okul öncesi eğitimine ve 1. sınıfa başlayan öğrencilerin bu strese ve kaygıya verdikleri tepkilerin yetişkinlerden farklı olduğunu altını çizen Barış Sezgin “Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri uyum haftası çerçevesinde 1 hafta önce okula başlamış olmalarına rağmen çocuklarda ağlama, okula gitmek istememe, sınıfa girmeyi reddetme gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu dönemde çocuklar güvenli bir liman olarak gördükleri ebeveynlerinin yanında olmak istiyorlar. Duyguları reddetmek yerine duyguları anlamamız gerekiyor. Ebeveynler de öğretmenler de çocuklara karşı yapıcı tutum sergilemeli. Çocuğa ‘Neden ağlıyorsun' demek yerine ‘Üzgün olduğunu görüyorum. Bu çok normal. Öğretmenine ve arkadaşlarına alıştıkça bu duyguların değişecek' demek çok daha etkili bir yöntemdir. Bu şekilde hem çocuğun duygularını reddetmemiş bununla birlikte olumsuz duyguları karşılamış ve anlamış oluruz. Okulun ilk günlerinde çocuklarla arkadaş olmak yerine ‘duygudaş' olmalıyız” dedi.



Çocuk hayatı ebeveynlerinin gözünden görür
Öğrencilerin okula uyum sürecinde aile içi tutumların oldukça önemli olduğuna öne çıkan Barış Sezgin ebeveynlere önerilerde bulundu: “Çocuklar, hayatı anne ve babasının gözlerinden görür. Ebeveynler _#4# sakin ve tutarlı olursa çocukta da kaygı azalacaktır ve okula daha kolay adapte olacaktır. Ayrıca öğretmen ve ebeveyn ilişkisi güven verici olmalıdır. Ebeveynin öğretmenle pozitif iletişim halinde olduğuna şahit olan çocuk, öğretmeninin ailesinin güvendiği bir kişi olduğunu düşünür ve kaygısı azalır. Zaman zaman öğretmen ve ebeveyn arasında anlaşmazlıklar olabilir ama bu durum asla çocuğa yansıtılamamalıdır. Aileler çocukların okula uyum sürecinde gösterdiği çabayı görmeli ve takdir etmeli. Bunun yanı sıra okul kapısında vedalaşma anları yeterli olduğunu düşündüğü kadarı ile kısa tutulmalı. Bu süreçte babalara büyük görev düşüyor. Anne ve çocuk arasında yoğun bir bağımlılık varsa çocuğu okula baba bırakmalı. Çocuktan beklenen, yaşadığı duygusal problemi güvenli ortamda bekleyerek çözmesidir. Çocuğa olumsuz duygularıyla mücadele etmesini öğretmeliyiz. Çocuklara saat kullanmasını öğretmek faydalı olabilir. Örneğin okuldan çıkış saatinin saat 12.00 olduğunu söylemek ve o saatte okuldan alınacağının söylemek çocuğa bilinç kazandırır ve bir müddet sonra ‘saat' çocuk için bir güven nesnesi olur. İlk günlerde çocuklar kendini güvende hissetmek için okula giderken yanına sevdiği bir oyuncağı ya da annesinin saç tokasını alabilir. Aileler çocukları ile birlikte uyumamalı. Bu bağımlılığı artıran bir alışkanlıktır. Bu konuda okulların rehberlik birimlerinden destek alınabilir.”

Çocuklarda da “pazartesi sendromu” olur
Tıpkı yetişkinler gibi çocuklarda da pazartesi sendromu olabileceğini belirten Barış Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü: “Pazartesiden cumaya okula alışan çocuk, yeni bir haftaya başladığında benzer uyum sorunlarını yaşayabilir. Bu durumda aileler yine ilk günlerde sergiledikleri tutumu devam ettirmeli. Ayrıca mide bulantısı, karın ağrısı gibi psikosomatik durumlar oluşabilir. Kaygı bazlı yaşanan bu durumlar kriz haline getirilerek ödüllendirilmemeli. Çocukta ‘karnım ağrırsa okula göndermezler' algısı oluşmamalı.”

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