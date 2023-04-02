Okul müdürünün yasak aşk skandalında yeni gelişme: Öğretmenden sonra şimdide velilerle..







"ÖĞRENCİSİNİN VELİSİYLE YASAK İLİŞKİSİ VAR"











Antalya'da bir ortaokulda müdür olarak görev yapan S.Ö., önceki okulunda öğretmenle ilişkisi olduğu için okuldan atıldıktan sonra sınıfındaki bir öğrencisinin velisiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.Olaydan sonra S.Ö'nün eşi, boşanma davası açarken, dilekçesinde S.Ö.'nün öğretmen dışında ikinci bir veli ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Boşanma dosyasında çok fazla delil sunulduğuna dikkat çeken N.Ö., kendi adına olan aracın da S.Ö. tarafından kendisine verilmediğini, kayıp olmasından kaynaklı çalıntı ihbarı yapıldığını belirtti.Evli ve iki çocuğu olan S.Ö., aynı okulda öğretmenlik yapan eşi N.Ö. diğer öğrencinin velileri tarafından şikayet edildi. Ayrıca S.Ö. Eşini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa sevk edilmiş, savcılık 1 ay uzaklaştırma kararı vermişti. Ardından S.Ö'nün görev yeri değiştirilerek başka okula nakledildi.