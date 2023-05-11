EĞİTİM
11 Mayıs 2023 - 13:06

Okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarının belirlediği ücretler kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı bir son dakika açıklamasında valilik kurulunun okul öncesi eğitim sürecinde belirlediği tüm ücretlerin kaldırıldığını bildirdi.

EĞİTİM
11 Mayıs 2023 - 13:06
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Okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarının belirlediği ücretler kaldırıldı!


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi eğitim ücretleri ile ilgili yeni bir kararın alındığı öğrenildi. Alınan kararı ise, Bakan Özer duyurdu. Özer, açıklamasında okul öncesi eğitim sürecinde alınan ücretlerin kaldırıldığını bildirdi.

VALİLİK TARAFINDAN BELİRLENEN ÜCRETLER KALDIRILIYOR

Okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarının belirlediği ücretler kaldırıldı

Bakan Mahmut Özer, okul öncesi eğitimlerde valilik komisyonlarının belirledikleri ücretler hakkında bir son dakika açıklaması yaptı.



Bakan Özer, "Türkiye genelinde okul öncesi eğitime ilişkin valilerin komisyonlar aracılığıyla belirlediği ücretler mevcuttu. 2023-2024 öğretim yılı sürecinde bu ücretlerin hepsini kaldıracağız." diye konuştu.

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