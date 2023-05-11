Okul öncesi eğitimde valilik komisyonlarının belirlediği ücretler kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okul öncesi eğitim ücretleri ile ilgili yeni bir kararın alındığı öğrenildi. Alınan kararı ise, Bakan Özer duyurdu. Özer, açıklamasında okul öncesi eğitim sürecinde alınan ücretlerin kaldırıldığını bildirdi.
VALİLİK TARAFINDAN BELİRLENEN ÜCRETLER KALDIRILIYOR
Bakan Özer, "Türkiye genelinde okul öncesi eğitime ilişkin valilerin komisyonlar aracılığıyla belirlediği ücretler mevcuttu. 2023-2024 öğretim yılı sürecinde bu ücretlerin hepsini kaldıracağız." diye konuştu.