Okul saldırganının elinde hedef listesi varmış!













Polis, Sırbistan'ın başkentindeki okula ateş açan 13 yaşındaki bir çocuğun sınıfların eskizlerini çizdiğini ve titizlikle planladığı bir saldırıda hedef almayı planladığı kişilerin bir listesini yaptığını söyledi. Saldırgan, polisi aramadan ve tutuklanmadan önce sekiz öğrenci arkadaşını ve bir gardiyanı öldürdü.Bir öğrencinin babası, saldırganın kızının sınıfına girdiğini, önce öğretmenine sonra da sıralarının altına sığınan sınıf arkadaşlarına ateş ettiğini söyledi. Yerel bir yetkiliye göre, okuldaki çoğu öğrenci arka kapıdan kaçmayı başardı.